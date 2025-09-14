Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський після вторгнення російських БпЛА у повітряний простір країни заявив, що західним союзникам "варто подумати" про перехоплення безпілотників та ракет РФ в повітряному просторі України.

Про це повідомляє Tagesschau.

"Технічно ми, як НАТО і ЄС, могли б це зробити, але це рішення, яке Польща не може ухвалити самостійно, а лише разом зі своїми союзниками", – сказав Сікорський.

Він також запропонував скоординувати заходи для боротьби з російським "тіньовим флотом" в Балтійському морі.

"Німеччина або НАТО могли б створити зону контролю над морськими просторами в Північному морі і таким чином контролювати вхід цих старих кораблів у Балтійське море", — сказав очільник МЗС Польщі.

Сікорський пояснив, що якщо навіть одне російське судно затоне в Балтійському морі, це спричинить для ЄС "екологічну катастрофу безпрецедентного масштабу". Він також нагадав, що два кораблі РФ вже затонули в Азовському морі.

Що відомо про порушення повітряного простору Польщі дронами РФ

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їх нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. Прем'єр Дональд Туск поінформував генсека НАТО Марка Рютте та заявив, що Польща додаткових обмежень не запроваджуватиме.

Туск повідомив, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір. Один із дронів пошкодив дах будинку й авто у селі Вирики-Воля Люблінського воєводства, уламки інших знайшли в кількох населених пунктах. Того ж дня має відбутися засідання НАТО для обговорення реакції на інцидент.

Кремль відмовився від коментарів, проте у Міноборони заявили, що під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня нібито використовували безпілотники з дальністю дії 700 кілометрів, які "нібито перетнули кордон із Польщею". Там висловили готовність провести консультації з Міноборони Польщі щодо цього інциденту.