Очільник МЗС Польщі закликав союзників "подумати" про перехоплення російських дронів над Україною
Очільник МЗС Польщі закликав союзників "подумати" про перехоплення російських дронів над Україною

Катерина Бельмас
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на полях саміту НАТО в Гаазі, Нідерланди, 24 червня 2025 року. Getty Images/Klaudia Radecka/NurPhoto

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський після вторгнення російських БпЛА у повітряний простір країни заявив, що західним союзникам "варто подумати" про перехоплення безпілотників та ракет РФ в повітряному просторі України.

Про це повідомляє Tagesschau.

"Технічно ми, як НАТО і ЄС, могли б це зробити, але це рішення, яке Польща не може ухвалити самостійно, а лише разом зі своїми союзниками", – сказав Сікорський.

Він також запропонував скоординувати заходи для боротьби з російським "тіньовим флотом" в Балтійському морі.

"Німеччина або НАТО могли б створити зону контролю над морськими просторами в Північному морі і таким чином контролювати вхід цих старих кораблів у Балтійське море", — сказав очільник МЗС Польщі.

Сікорський пояснив, що якщо навіть одне російське судно затоне в Балтійському морі, це спричинить для ЄС "екологічну катастрофу безпрецедентного масштабу". Він також нагадав, що два кораблі РФ вже затонули в Азовському морі.

Що відомо про порушення повітряного простору Польщі дронами РФ

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їх нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. Прем'єр Дональд Туск поінформував генсека НАТО Марка Рютте та заявив, що Польща додаткових обмежень не запроваджуватиме.

Туск повідомив, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір. Один із дронів пошкодив дах будинку й авто у селі Вирики-Воля Люблінського воєводства, уламки інших знайшли в кількох населених пунктах. Того ж дня має відбутися засідання НАТО для обговорення реакції на інцидент.

Кремль відмовився від коментарів, проте у Міноборони заявили, що під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня нібито використовували безпілотники з дальністю дії 700 кілометрів, які "нібито перетнули кордон із Польщею". Там висловили готовність провести консультації з Міноборони Польщі щодо цього інциденту.

