Отець Роман Якимовський священник Православної Церкви України, а ще учасник Львівського муніципального хору "Гомін", який збирає мільйони переглядів, лайків та коментарів у соцмережах. Популярним колектив став після інтерпретації пісні "Цей сон, цей сон". Голос отця Романа, один з головних у виконанні твору.
Священослужитель вже 15 років є учасником хору “Гомін”. А ще голос священника Романа Якимовського звучить в одному із саундтреків до серіалу "Чорнобиль". Уже багато років отець поєднує служіння та спів.
Як йому це вдається дізнавалося Суспільне.