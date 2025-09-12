Печерський суд Києва залишив детектива НАБУ Руслана Магомедрасулова під вартою до 21 жовтня. Засідання щодо запобіжного заходу відкладали через пізнє інформування адвокатів Магомедрасулова прокуратурою

Про це повідомив кореспондент Суспільного із зали суду.

На продовженні тримання Руслана Магомедрасулова під вартою наполягали прокурори у справі. Вони вважають, що він може переховуватися від слідства, виїхати за кордон, впливати чи тиснути на свідків.

Адвокати детектива НАБУ заперечували такі ризики. Адвокати також вважають, що справа проти Руслана Магомедрасулова — атака на Національне антикорупційне бюро. Сам Руслан Магомедрасулов заявив про застосування сили під час затримання.

Під час засідання суду Служба безпеки України надала як доказ аудіозапис, де чутно як Руслан у спілкуванні із батьком нібито пропонує реалізувати продукцію до Дагестану. Також про намір вести торгівлю з РФ, свідчить нібито листування Магомедрасулова.

Сам Магомедрасулов розповів під час суду, що зафіксована розмова була, але не в такому контексті, як була оприлюднена у пресрелізі, можливо, її змінили. Зазначає, що мови про Дагестан не було.

Адвокати стверджували, що під час запису ймовірно згадувався Узбекистан, а не Дагестан, що повністю змінює хід справи.

За словами адвокатів в листування згадується пільгова програма з реалізації коноплі, яка є саме в Узбекистані. В Дагестані такої немає. Контакт компанії, якій мали продати коноплю, нібито належить реабілітаційній дитячій клініці. А назва дагестанської компанії, яку згадують прокурори, проти неї з 2023 року йде слідством у РФ і зараз заборона на діяльність.

11 вересня батьку підозрюваного детектива НАБУ, Сентябрю Магомедрасулову, запобіжний захід продовжили до 21 жовтня. Також суд зобовʼязав надати йому меддопомогу у закладі утримування. Адвокати Сентября Магомедрасулова повідомляли суд, що їхній підзахисний має проблеми із серцем, тому не може утримуватись під вартою.

Руслана та його батька Сентября Магомедрасулових обвинувачують у незаконному бізнесі з РФ та намаганні продати технічну коноплю до Дагестану.

У чому звинувачують Руслана Магамедрасулова

Служба безпеки України звинуватила співробітника НАБУ Руслана Магамедрасулова та його батька Сентябра у нібито продажу технічних конопель представникам сектору економіки Росії.

СБУ стверджує, що Магамедрасулов нібито виступав як посередник продажу до Республіки Дагестан (РФ) партій технічних конопель. Їх незаконне вирощування, за даними правоохоронців, організував його батько.

Руслана Магамедрасулова заарештували 21 липня. 22 липня суд у Києві відправив його під варту до 16 вересня без права на заставу. Адвокати планують оскаржувати рішення суду.

СБУ також оголосили про підозру нардепу Федору Христенку у державній зраді. СБУ стверджує, що Христенко був агентом російських спецслужб та нібито відповідав за посилення впливу на НАБУ. За даними Служби безпеки, Христенко перебував в "тісних" стосунках із частиною керівників НАБУ. Серед них називають й затриманого Руслана Магамедрасулова. Нардеп утік з України після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Що відомо про позбавлення і відновлення незалежності НАБУ і САП

22 липня Верховна рада проголосувала за законопроєкт, окремі пункти якого позбавляють незалежності антикорупційних органів НАБУ та САП.

Голосування за законопроєкт відбулось наступного дня після масштабних обшуків СБУ у детективів НАБУ. 22 липня пізно ввечері президент України Зеленський підписав закон. У той же день в містах України люди вийшли на протести.

На тлі критики і протестів у низці міст України президент Зеленський вніс власний законопроєкт, який повертає повноваження НАБУ та САП повною мірою. У ньому зазначається, що генпрокурор та його заступники не мають права давати вказівки прокурорам САП. У НАБУ та САП підтримали президентський законопроєкт.

Верховна рада 31 липня 2025 року підтримала законопроєкт Зеленського №13533 про повернення незалежності НАБУ і САП, а Зеленський підписав документ.