Польща закрила кордон з Білоруссю. Польща та Україна разом розвиватимуть антидронові системи та ППО. У РФ заявили про атаку безпілотників на Москву та Санкт-Петербург. Звільнений опозиціонер Статкевич відмовився виїжджати з Білорусі. Суспільне зібрало головні новини ранку 11 вересня.

1. Польща та Україна розвиватимуть антидронові системи

Польща інвестує у спільні з Україною проєкти з розвитку антидронових технологій та модернізації систем протиповітряної оборони. Про це заявив прем’єр Дональд Туск після засідання Ради нацбезпеки у Варшаві, повідомляє PAP.

За його словами, кошти з європейської програми SAFE підуть на посилення ППО у співпраці з Києвом. До України вже вирушив глава МЗС Радослав Сікорський, а невдовзі приїде й міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш.

Туск наголосив, що союзники одностайно підтримали Польщу після інциденту з російськими дронами. Він також закликав до нових санкцій проти РФ, наголосивши, що атака була "запланованою акцією, а не випадковим інцидентом".

Контекст: У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їх нейтралізації, вперше збивши цілі над країною.

2. Польща закрила кордон з Білоруссю

З опівночі 12 вересня Польща повністю зупинила рух на кордоні з Білоруссю через початок російсько-білоруських навчань "Запад-2025".

Міністр внутрішніх справ Марцін Кєрвіньскі заявив у Тересполі, що обмеження діятимуть доти, доки безпека поляків не буде гарантована. Він визнав, що рішення створює труднощі для бізнесу, але зазначив: воно ухвалене винятково з міркувань безпеки.

Уряд Польщі повідомив, що ситуацію постійно моніторять, а прикордонники й служби безпеки працюють у тісній координації з НАТО та ЄС.

Чому це важливо: 6 серпня до Білорусі прибув перший потяг із російськими військовослужбовцями та технікою для підготовки та подальшої участі у спільних навчаннях з білоруською армією "Запад-2025". Навчання відбудуться з 12 до 16 вересня.

3. У РФ заявили про атаку дронів на Москву та Санкт-Петербург

Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що дев’ять безпілотників, які прямували до міста, були збиті російською ППО вночі 12 вересня. Фрагменти одного з них досліджують спеціальні служби.

За даними губернатора Ленінградської області, навколо Санкт-Петербурга також запроваджено заходи протиповітряної оборони.

Згодом він повідомив, що через атаку безпілотників загорілося одне з суден у нафтоналивному порту "Приморськ" на Балтійському морі і виникла пожежа на насосній станції.

4. Статкевич відмовився виїжджати з Білорусі після звільнення

Опозиційний політик і екскандидат у президенти Білорусі Микола Статкевич відмовився перетинати кордон із Литвою після помилування та виходу з в’язниці, повідомляє Reuters.

Він став єдиним серед 52 звільнених в’язнів, хто не погодився залишити країну. Радник Світлани Тихановської Франак Вячорка заявив, що влада намагається силоміць депортувати Статкевича, назвавши це «справжньою драмою».

Світлана Тихановська назвала його «героєм народу» та побажала сили й безпеки. За даними литовських прикордонників, політик певний час перебував у нейтральній зоні, але згодом повернувся на білоруську територію.