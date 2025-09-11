У Києві відклали засідання суду щодо запобіжного заходу для одного з керівників детективів Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Руслана Магамедрасулова через те, що його адвокати не встигли прибути на засідання. Магамедрасулов заявив, що вони отримали повідомлення про засідання суду лише за 2 години до його початку.

Про це повідомив кореспондент Суспільного із зали суду.

Під час засідання суду Руслан Магомедрасулов, повідомив, що його адвокатка отримала повідомлення про засідання за 2 години до засідання і не могла бути присутньою через зайнятість.

Прокурор заявив, що намагався усіляко забезпечити присутність адвокатів. Намагалися вручити клопотання про продовження, повідомляли про засідання.

Прокурори у справі вважають, що захисники Магомедрасулова умисно затягують справу, розуміючи, що спливає термін запобіжного заходу.

Прокурори наполягають на розгляді справи та пропонують викликати іншого або державного захисника. Руслан Магомедрасулов попросив суд відкласти засідання на інший день, адже сьогодні його адвокати не можуть прибути до суду. Його запобіжний захід спливає 16 вересня.

Суд постановив відкласти розгляд справи. Та призначити адвокатів з числа вторинної правової допомоги.

У чому звинувачують Руслана Магамедрасулова

Служба безпеки України звинуватила співробітника НАБУ Руслана Магамедрасулова та його батька Сентябра у нібито продажу технічних конопель представникам сектору економіки Росії.

СБУ стверджує, що Магамедрасулов нібито виступав як посередник продажу до Республіки Дагестан (РФ) партій технічних конопель. Їх незаконне вирощування, за даними правоохоронців, організував його батько.

Руслана Магамедрасулова заарештували 21 липня. 22 липня суд у Києві відправив його під варту до 16 вересня без права на заставу. Адвокати планують оскаржувати рішення суду.

СБУ також оголосили про підозру нардепу Федору Христенку у державній зраді. СБУ стверджує, що Христенко був агентом російських спецслужб та нібито відповідав за посилення впливу на НАБУ. За даними Служби безпеки, Христенко перебував в "тісних" стосунках із частиною керівників НАБУ. Серед них називають й затриманого Руслана Магамедрасулова. Нардеп утік з України після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Що відомо про позбавлення і відновлення незалежності НАБУ і САП

22 липня Верховна рада проголосувала за законопроєкт, окремі пункти якого позбавляють незалежності антикорупційних органів НАБУ та САП.

Голосування за законопроєкт відбулось наступного дня після масштабних обшуків СБУ у детективів НАБУ. 22 липня пізно ввечері президент України Зеленський підписав закон. У той же день в містах України люди вийшли на протести.

На тлі критики і протестів у низці міст України президент Зеленський вніс власний законопроєкт, який повертає повноваження НАБУ та САП повною мірою. У ньому зазначається, що генпрокурор та його заступники не мають права давати вказівки прокурорам САП. У НАБУ та САП підтримали президентський законопроєкт.

Верховна рада 31 липня 2025 року підтримала законопроєкт Зеленського №13533 про повернення незалежності НАБУ і САП, а Зеленський підписав документ.