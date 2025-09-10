В одній з лікарень Дніпра рятують поранених після обстрілу Ярової. Усі, за словами лікарів лікарі, у важкому стані. В однієї з пацієнток з шиї дістали уламок, в іншої — готуються діставати уламок з поперекового відділу хребта.

Що відомо про авіаудар по Яровій

Зранку 9 вересня армія РФ завдала авіаудару по селищі Ярова на Донеччині. Вдарили по людях, коли їм видавали пенсії. Станом на ранок 10 вересня відомо, що кількість загиблих зросла до 25. Поранені перебувають в лікарні. Слідчі поліції Донеччини та криміналісти працювали на місці обстрілу, наразі проводять ідентифікацію загиблих.