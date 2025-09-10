Росія завдала масованого удару по Україні; Польща заявила про безпрецедентне порушення повітряного простору російськими дронами та застосувала проти них зброю; Канада відправила в Україну перші з 50 броньованих машин підтримки — Суспільне зібрало головні новини ранку 10 вересня.

1. Росія вночі та вранці завдала нового ракетного удару по Україні

Вночі та вранці 10 вересня Росія здійснила масований ракетний обстріл України. Повітряні сили повідомили про пуски ракет о 05:26, після чого тривога була оголошена по всій країні.

Вибухи лунали у Києві, Вінниці, Рівному, на Житомирщині, Хмельниччині та Франківщині.

У Вінниці є влучання в цивільні промислові обʼєкти, повідомила перша заступниця начальника ОВА Заболотна.

2. Польща заявила про безпрецедентне порушення повітряного простору російськими дронами

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що польські винищувачі застосували озброєння проти об’єктів, які порушили кордон країни.

Оперативне командування ЗС Польщі назвало інцидент "актом агресії", що створив реальну загрозу для безпеки громадян. Частину безпілотників збито, тривають пошуки місць їх падіння.

3. Туск: польські військові відкрили вогонь по об’єктах, що порушили повітряний простір

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що польська армія застосувала зброю проти об’єктів, які порушили повітряний простір країни.

Він додав, що поінформував про ситуацію генерального секретаря НАТО Марка Рютте та перебуває у постійному контакті з керівництвом держави й Альянсу.

4. Канада відправила в Україну перші з 50 броньованих машин підтримки

Міністр оборони Канади Девід МакҐінті підтвердив, що в Україну вже прямують вісім броньованих машин підтримки (ACSVs), переданих у межах нового пакету допомоги. Загалом Оттава зобов’язалася поставити 50 таких машин, і всі вони мають бути доставлені до кінця 2025 року.

Міністр оборони Канади Девід МакҐінті оголосив про пакет підтримки України на понад $2 млрд під час засідання Контактної групи з питань оборони. Допомога містить бронетехніку, боєприпаси, дрони, системи ППО та обладнання, а також участь у спільних оборонних проєктах з Україною.

Контекст: напередодні на засіданні контактної групи у форматі "Рамштайн" міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Німеччина започаткує нову ініціативу закупівель далекобійних дронів спільно з оборонною промисловістю України на 300 млн євро.