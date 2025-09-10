Президент США Дональд Трамп у відеозверненні згадав про вбивство 23-річної української біженки Ірини Заруцької, яке сталося 22 серпня у місті Шарлотт, штат Північна Кароліна.

Відео опублікували на ютуб-каналі Білого дому.

Глава Білого дому показав кадри з камер відеоспостереження, де підозрюваний Декарлос Браун-молодший завдає дівчині ножових поранень у потязі. Трамп присвятив виступ темі небезпеки у великих містах та заявив, що відповідальність лежить на "мерах-демократах", які, за його словами, "випускають на свободу кровожерливих злочинців".

Прессекретарка Білого дому Левітт додала, що Браун "взагалі не мав бути на волі тієї ночі". За її словами, починаючи з 2011 року, йому висували звинувачення у злочинах не менше 14 разів, зокрема у збройному пограбуванні.

Ірина Заруцька приїхала до США після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вона загинула 22 серпня у місті Шарлотт від ножової атаки.

Підозрюваного у нападі 34-річного Декарлоса Брауна заарештувала поліція невдовзі після того, як поліція прибула на місце події. Його доставили до лікарні з травмами, що не загрожують життю. Брауну висунули звинувачення у вбивстві першого ступеня. Мотив вбивства залишається невідомим, розслідування триває.