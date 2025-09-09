Перейти до основного змісту
ФРН передає Києву дві системи Patriot, Трамп визнав, що війну РФ проти України не так просто закінчити. 1295 день війни
ФРН передає Києву дві системи Patriot, Трамп визнав, що війну РФ проти України не так просто закінчити. 1295 день війни

Онлайн
Юлія Рябчун
Краматорськ, обстріл, ЗСУ
Пожежники обходять житловий район, охоплений вогнем після атаки російської авіації в Краматорську, Україна, 8 вересня 2025 року. Getty Images/Roman Chop

10 вересня — 1295-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.

Головне на цей час:

  • 19 країн-членів Євросоюзу подали запити на кредити у рамках інструменту ЄС SAFE. 13 з них пообіцяли надати допомогу Україні в рамках отриманих інвестицій за механізмом SAFE.
  • Президент США Дональд Трамп вважав, що найлегше йому буде врегулювати війну Росії проти України, оскільки у нього добрі стосунки з лідером РФ Володимиром Путіним. Але на практиці все виявилося не так просто, як очікував Трамп.
  • У Лондоні відбулась зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". За її підсумками, зокрема, стало відомо, що Велика Британія профінансує тисячі далекобійних одноразових ударних дронів, які виготовить у Британії та доправить в Україну протягом наступних 12 місяців. А міністр оборони Німеччини повідомив, що ФРН виділить 300 млн євро на постачання кількох тисяч далекобійних безпілотників.
  • Росія завдала авіаудару по селищу Ярова на Донеччині під час видачі пенсій, загинули понад 20 людей, повідомив президент Зеленський.

Польща привела ППО та авіацію у стан найвищої готовності через масовані удари РФ по Україні

У ніч з 9 на 10 вересня Росія здійснила чергові масовані атаки на об’єкти на території України. У відповідь Польща посилила заходи безпеки в повітряному просторі.

Як повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі, для гарантування безпеки польського неба запроваджені всі необхідні процедури.

У повітрі діють польські та союзницькі літаки, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання переведені у стан найвищої готовності.

У Києві працюють сили ППО

У Києві працюють сили ППО по російських БпЛА, повідомив міський голова Кличко.

