Польща привела ППО та авіацію у стан найвищої готовності через масовані удари РФ по Україні

У ніч з 9 на 10 вересня Росія здійснила чергові масовані атаки на об’єкти на території України. У відповідь Польща посилила заходи безпеки в повітряному просторі.

Як повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі, для гарантування безпеки польського неба запроваджені всі необхідні процедури.

У повітрі діють польські та союзницькі літаки, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання переведені у стан найвищої готовності.