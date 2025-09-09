10 вересня — 1295-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- 19 країн-членів Євросоюзу подали запити на кредити у рамках інструменту ЄС SAFE. 13 з них пообіцяли надати допомогу Україні в рамках отриманих інвестицій за механізмом SAFE.
- Президент США Дональд Трамп вважав, що найлегше йому буде врегулювати війну Росії проти України, оскільки у нього добрі стосунки з лідером РФ Володимиром Путіним. Але на практиці все виявилося не так просто, як очікував Трамп.
- У Лондоні відбулась зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". За її підсумками, зокрема, стало відомо, що Велика Британія профінансує тисячі далекобійних одноразових ударних дронів, які виготовить у Британії та доправить в Україну протягом наступних 12 місяців. А міністр оборони Німеччини повідомив, що ФРН виділить 300 млн євро на постачання кількох тисяч далекобійних безпілотників.
- Росія завдала авіаудару по селищу Ярова на Донеччині під час видачі пенсій, загинули понад 20 людей, повідомив президент Зеленський.
Польща привела ППО та авіацію у стан найвищої готовності через масовані удари РФ по Україні
У ніч з 9 на 10 вересня Росія здійснила чергові масовані атаки на об’єкти на території України. У відповідь Польща посилила заходи безпеки в повітряному просторі.
Як повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі, для гарантування безпеки польського неба запроваджені всі необхідні процедури.
У повітрі діють польські та союзницькі літаки, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання переведені у стан найвищої готовності.
У Києві працюють сили ППО
У Києві працюють сили ППО по російських БпЛА, повідомив міський голова Кличко.