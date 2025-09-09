У жовтні 2025 року відбудеться конференція "Людина у війську", яку організовують Правозахисний центр для військовослужбовців "Принцип" спільно з уповноваженою президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей, а також ДОЗ МОУ. Захід буде присвячено ефективному управлінню особовим складом та питанню людиноцентричності в армії.

Про це повідомили у центрі "Принцип".

В рамках конференції відбудеться вручення відзнак військовим лідерам, які цінують бійців, створюють умови для їхнього виживання, а також розвитку на службі.

Номінувати військових може кожен охочий до 30 вересня включно на сайті конференції.

Відзнака має три категорії. Вибір можна зробити у всіх або ж в одній чи двох, залежно від того, чи маєте ви пропозицію в номінації:

Військове управління: за відповідальне бойове лідерство з визнанням людини як основи стійкості армії

Здоров’я: за винятковий внесок у порятунок життя на фронті та розвиток військової медицини

Захист прав: за сміливість у захисті прав, відновлення справедливості та силу бути прикладом

Після номінування команда “Принципу” забезпечить підрахунок голосів та оцінку релевантності кожної заявки, враховуючи надану інформацію про номінантів. За результатами сформують 10 кандидатів у кожній категорії, після чого незалежне журі обере з усіх номінантів тих, кого вважає достойними відзнаки. Результати оприлюднять під час конференції у жовтні, а після її завершення — публічно.