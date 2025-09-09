Вразливі категорії переселенців (ВПО), які евакуюються з небезпечних прифронтових районів, зможуть отримати понад 10 тисяч гривень від ГО “Відповідальні громадяни”.

Про це повідомив народний депутат від “Слуги Народу” Павло Фролов.

Розмір виплат становить 10 800 гривень на одну людину. При цьому пріоритет отримають найбільш незахищені категорії, у яких сукупний місячний дохід на одну людину становить не більше 6318 гривень на місяць.

Претендувати на допомогу матимуть право переміщені протягом останніх 30 днів громадяни, у яких через війну житло непридатне для проживання або розташоване на відстані до 30 км від зони бойових дій чи на ТОТ.

Отримати допомогу зможуть лише ті громадяни, які зареєстрували виїзд в органах місцевого самоврядування своєї громади.

Для подання заявки потрібно звернутися до транзитного центру у місті Павлоград за адресою вул. Соборна, 3

Ця допомога надається в межах проєкту "Місцева, інклюзивна та різнобічна екстрена допомога населенню, яке постраждало від війни в Україні", що реалізується ГО "Відповідальні громадяни" у партнерстві з Mercy Corps за фінансової підтримки уряду Великої Британії.