Армія РФ атакувала Запоріжжя БпЛА: поранена жінка; медичні сповіщення тепер надходитимуть у застосунок "Дія"; Лейбористська партія Норвегії перемогла на парламентських виборах та Ізраїль атакував кілька міст Сирії — Суспільне зібрало головні новини ранку 9 вересня.

1. РФ атакувала Запоріжжя безпілотниками: поранено жінку та згоріли приватні будинки

У ніч проти 9 вересня російська армія завдала щонайменше два удари по Запоріжжю безпілотниками. Внаслідок атаки загорілися приватні домоволодіння, виникла масштабна пожежа.

За даними керівника ЗОВА Івана Федорова, 66-річна жінка дістала поранення, їй надають медичну допомогу. На місці працюють рятувальники, які ліквідовують займання.

Момент одного з ударів зафіксувала камера відеоспостереження.

2. У "Дії" з’явилися медичні сповіщення про рецепти та лікування

Пацієнти тепер отримуватимуть у застосунку "Дія" повідомлення про електронні рецепти, направлення та плани лікування.

Як повідомили у пресслужбі, сповіщення надходитимуть на телефон одразу після створення або скасування документа. Всі повідомлення зберігатимуться в розділі "Меню — Повідомлення".

Якщо "Дії" на пристрої немає, інформація й надалі надходитиме через SMS або Viber. У майбутньому перелік медичних сповіщень у застосунку планують розширювати.

3. Лейбористи перемогли на парламентських виборах у Норвегії

Лейбористська партія Норвегії здобула перемогу на парламентських виборах і збереже владу ще на чотири роки. За даними NRK, після підрахунку 99% голосів партія на чолі з прем’єр-міністром Йонасом Гар Стьоре отримала 89 мандатів у Стортингу, тоді як праві сили — 80 (для більшості потрібно 85).

Партія прогресу суттєво збільшила підтримку, подвоївши своє представництво, тоді як Консервативна партія показала найгірший результат за 20 років.

Попри критику, Стьоре залишиться прем’єром, а Норвегія — винятком серед сусідів, Швеції та Фінляндії, де при владі праві уряди.

4. Ізраїль завдав авіаударів по Сирії

Пізно ввечері 8 вересня Ізраїль атакував околиці міста Хомс у центрі Сирії та портове місто Латакія. Про це повідомило сирійське держагентство з посиланням на Reuters.

За даними телеканалу "Аль-Ікхбаріа", удари були спрямовані на коледж протиповітряної оборони поблизу району Аврас у Хомсі. Також повідомляється про обстріли поблизу Латакії та Пальміри.

Офіційного коментаря з боку Ізраїлю наразі немає.

Контекст: 16 липня 2025 року Ізраїль завдав удару по штаб-квартирі сирійських військових та поблизу президентського палацу в столиці Дамаску. Ізраїльські військові заявили, що операція проведена у відповідь на дії сирійських урядових військ у місті Сувейда щодо друзької релігійної меншини.