Щонайменше 10 людей загинули та 61 отримали поранення, коли вантажний потяг зіткнувся з двоповерховим автобусом у Мексиці.

Про це пише Reuters з посиланням на Генеральну прокуратуру штату Мехіко.

Зазначається, що серед загиблих — семеро жінок і троє чоловіків.

За даними агентства EFE, аварія трапилася в понеділок вранці на автомагістралі в центральному штаті Мексика.

Влада не надала подробиць про те, як саме стався інцидент, однак на відео, що поширювалося в соцмережах, видно, як автобус повільно рухався залізничними коліями в умовах щільного трафіку, коли локомотив, що їхав на великій швидкості, раптово з’явився та врізався в центральну частину автобуса. Удар потяга протягнув автобус рейками та викинув його за межі кадру.

На місці не було видно ні шлагбаумів, ні інших попереджувальних знаків. Безпосередньо перед зіткненням автомобілі також перетинали колії, рухаючись у потоці.

У соціальних мережах поширилося відео, на якому видно, як кілька людей намагаються допомогти пасажирам, що потрапили в пастку, вибратися через дах автобуса, тоді як інші перебувають на землі.

