Посол України у Польщі Василь Боднар закликав уряд країни дозволити ввести українську мову як другу іноземну на вибір. Він навів приклад російської, яку викладають у більш як двох тисяч школах Польщі.

Про це Василь Боднар повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Посол розповів, що посольство України у Польщі підтримало видання двох програм викладання української мови як другої іноземної в початковій та середній школах польської системи освіти.

"Важко усвідомити чому це положення, яке відповідає усім вимогам законодавства та правилам розвитку освіти в Польщі викликає таку гостру реакцію та бурю невдоволення у соцмережах? Лунають навіть заклики до Уряду не допускати цього!", — повідомив Василь Боднар.

Він наголосив, що українську пропонують запровадити як другу іноземну. Першою іноземною залишатимуться англійська, французька та німецька мови.

Василь Боднар навів два приклади: вивчення польської мови як іноземної в Україні, та вивчення російської мови як іноземної у Польщі.

Так, за словами посла, польську мову в Україні викладають у 577 школах у різних регіонах України; кількість учнів, які вивчають польську як окремий предмет або в рамках вибіркових та інтегрованих курсів, у 2024 – 2025 становить 99 048; кількість учнів, які вивчають польську як другу іноземну, — 92 029. "Як бачимо, польська мова в Україні набуває все більшої популярності!", — наголосив посол.

Також Василь Боднар повідомив, що у 2024 році навчання російської мови проводилось у 2115 школах Польщі, а як додаткову її вивчало 166 156 дітей. Російська була присутня у 970 із 14 тис. початкових шкіл Польщі. У середніх школах заняття з цієї мови було у 1133 закладах (із 6,8 тис. від усіх). "Тобто з російською мовою здається жодних проблем немає, хоча Росія без жодних перебільшень є визнаною усім цивілізованим світом країною-агресором", — заявив Василь Боднар.

"Можливість вивчати українську мову як другу іноземну — це не лише право, гарантоване законодавством Польщі, але й прояв багатства культурного спадку Польщі в який українці вносять також і своє наповнення. Окрім того, це й ще є мостом до кращого взаєморозуміння, співпраці та солідарності між нашими народами", — підкреслив посол України у Польщі Боднар.

Він закликав уряд Польщі дати можливість громадянам України реалізувати їхнє право на освіту, не ставити українську мову в менш сприятливі умови порівняно з іншими іноземними мовами у польських школах.