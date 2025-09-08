У Сухопутних військах ЗСУ відреагували на заяви командира розвідувального взводу 28 бригади "Ротана Кримського", який у соцмережах повідомив про нібито вимагання хабарів з військовозобов’язаних у одному з київських ТЦК.

Про це на сторінці Сухопутних військ ЗСУ у фейсбуці.

За словами командира, у ТЦК нібито вимагали 8 тисяч доларів за направлення мобілізованого до конкретної військової частини та 30 тисяч доларів — за можливість залишити приміщення центру.

У командуванні Сухопутних сил зазначили, що такі твердження викликають серйозне занепокоєння та закликали автора повідомлення надати детальну інформацію про інцидент (дата, місце, особи, причетні до інциденту) через гарячі лінії чи інші офіційні канали.

"Це дозволить оперативно перевірити факти та вжити необхідних заходів. Без офіційного звернення та підтверджених доказів такі звинувачення залишаються суб’єктивними і не можуть бути підставою для розслідування", — йдеться у повідомленні.

У Сухопутних військах також наголосили, що системно протидіють будь-яким проявами корупції, активно співпрацюють із правоохоронними органами, СБУ, ДБР та НАЗК, а військовослужбовці та працівники ТЦК, викриті у хабарництві "притягуються до відповідальності та негайно звільняються".

"Усі повідомлення про можливі факти хабарництва чи зловживань негайно передаються до відповідних структур для ретельного розслідування. У разі підтвердження таких фактів винні особи притягуються до відповідальності відповідно до чинного законодавства. Причетні до корупції військовослужбовці чи працівники ТЦК негайно звільняються", — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, 7 вересня на своїй фейсбук сторінці "Ротан Кримський" опублікував відповідну заяву. У ній він розповів, що його знайомого біля дому затримали та доставили до одного з київських ТЦК. Після проходження ВЛК мобілізованого відправили чекати на розподіл.

За словами командира, коли він попросив, аби військовозобов’язаного направили у 28-му бригаду, у центрі нібито вимагали хабар у розмірі 8 тисяч доларів. А можливість залишити ТЦК та повернутися додому без гарантій від подальшого повторного затримання нібито сягала 30 тисяч доларів.

"Він набрав мене і спитав чи можу я його забрати до себе в підрозділ. Ми швиденько зробили йому ввдношення- не вийшло. Я почав шукати інши варіанти. На виході мені назвали цифру у 8000$ — це щоб я забрав його до себе в підрозділ служити- не додому, а забрати і через рекрутінговий центр нашої бригади мобілізувати. Піти додому — 30к $ !! Це просто, щоб за нього на цей день забули, ніяких гарантій , що завтра його знову не піймають", — йдеться у дописі.