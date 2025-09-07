Генштаб: За минулу добу на фронті відбулось 156 боєзіткнень, армія РФ втратила 910 солдатів

На фронті протягом минулої доби, 7 вересня, зафіксовано 156 бойових зіткнень. Росія за добу на війні в Україні втратила 910 військових.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 8 вересня.

"Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних і 75 авіаційних ударів, застосував 16 ракет й 143 керовані бомби. Крім цього, здійснив 4703 обстріли, з них 184 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4679 дронів-камікадзе", — йдеться у зверненні.

Армія РФ завдала авіаційних ударів, зокрема, по районах населених пунктів Новопавлівка, Щербаки, Магдалинівка, Лук’янівське Запорізької області; Антонівка Херсонської області.

Також вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили один артилерійський засіб та три райони зосередження особового складу противника.

Загалом, за минулу добу, 7 вересня, втрати російських окупаційних військ склали 910 солдатів. Сили оборони України також знешкодили п’ять танків, чотири бойові броньовані машини, 29 артилерійських систем, 461 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, п’ять ракет, 81 одиницю автомобільної техніки противника.

Яка ситуація на фронті

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ЗСУ відбили дев’ять атак росіян. Противник завдав 15 авіаційних ударів, загалом скинув 38 керованих авіаційних бомб та здійснив 216 артилерійських обстрілів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 14 боєзіткнень у районах Вовчанська, Амбарного та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку зафіксовано п’ять атак армії РФ. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районі Куп’янська та в напрямку Піщаного.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 17 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Карпівка, Греківка, Середнє та в напрямку Дробишевого, Шандриголового, Дерилового.

На Сіверському напрямку противник атакував поблизу Серебрянки, Григорівки та в напрямку Ямполя та Сіверська. Загалом минулої доби відбулося 12 боєзіткнень.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки РФ у районах Маркового, Оріхово-Василівки та в напрямку Ступочок й Міньківки.

На Торецькому напрямку росіяни здійснили вісім атак у районах Полтавки, Щербинівки та в напрямку Плещіївки.

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 43 атаки агресора у районах населених пунктів Шахове, Вільне, Котлине, Новопідгороднє, Новоекономічне, Родинське, Миролюбівка, Покровськ, Звірове, Промінь, Лисівка, Удачне, Дачне, Новоукраїнка та в бік Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 22 ворожі штурми у районах Комишувахи, Зеленого Гаю, Обратного, Ольгівського, Олександрограду та у напрямку Іванівки, Соснівки, Філії.

На Гуляйпільському напрямку протягом доби, що минула, ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку противник чотири рази атакував позиції наших ЗСУ в районі Плавнів та у бік Малої Токмачки, Степногірська та Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку 7 вересня ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.