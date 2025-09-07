8 вересня — 1293-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- Трамп заявив, що готовий перейти до другого етапу санкцій проти Росії через війну в Україні.
- Російські військові атакували Україну одразу 810 дронами різного типу, 9 крилатими та 4 балістичними ракетами. Відомо про щонайменше 4 загиблих. Крім того, пошкоджень зазнала будівля українського уряду.
Трамп заявив, що "дуже скоро, протягом наступних кількох днів", поговорить із Путіним
Президент США Дональд Трамп заявив, що "дуже скоро, протягом наступних кількох днів" поговорить із очільником Кремля Володимиром Путіним.
Про це повідомляє CNN.
На тлі найбільшої від початку повномасштабної війни атаки Росії на Україну, яка відбулася у ніч на 7 вересня, президент США заявив, що він "не в захваті" від того, що відбувається. За його словами, він "незадоволений усім, що стосується тієї війни".
Трамп також повідомив, що "деякі європейські лідери" приїдуть до США в понеділок або у вівторок, додавши: "думаю, ми це врегулюємо".
Повітряні сили: українська ППО знешкодила 112 дронів, є влучання на 7 локаціях
У ніч проти 8 вересня Сили протиповітряної оборони знешкодили 112 зі 142 безпілотників, якими Росія атакувала Україну. Зафіксовано влучання БпЛА на семи локаціях.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Зазначається, що армія РФ атакувала 142 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — ТОТ Криму, понад 100 із них — "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
"За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 112 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни", — йдеться у повідомленні.
У ПС додали, що внаслідок цієї російської атаки зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 7 локаціях, падіння збитих (уламки) на одній локації. Декілька безпілотників ще досі перебувають у повітряному просторі України.
Росія атакувала енергообʼєкт на Київщині
У ніч на 8 вересня Росія здійснила атаку на українську енергосистему. Зокрема, під масованим обстрілом опинився один з обʼєктів теплової генерації на Київщині.
Про це у телеграм-каналі повідомило Міністерство енергетики України.
"Мета очевидна - завдати ще більше труднощів мирному населенню України, залишити без світла і тепла українські оселі, лікарні, дитячі садки та школи. Об'єкти генерації, системи передачі та розподілу електроенергії, газова інфраструктура - це не військові цілі. Ворог чітко розуміє, що б’є по критичній цивільній інфраструктурі", — написали в Міненерго.
Наразі рятувальники й енергетики працюють над ліквідацією наслідків атаки.
Генштаб: За минулу добу на фронті відбулось 156 боєзіткнень, армія РФ втратила 910 солдатів
На фронті протягом минулої доби, 7 вересня, зафіксовано 156 бойових зіткнень. Росія за добу на війні в Україні втратила 910 військових.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 8 вересня.
"Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних і 75 авіаційних ударів, застосував 16 ракет й 143 керовані бомби. Крім цього, здійснив 4703 обстріли, з них 184 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4679 дронів-камікадзе", — йдеться у зверненні.
Армія РФ завдала авіаційних ударів, зокрема, по районах населених пунктів Новопавлівка, Щербаки, Магдалинівка, Лук’янівське Запорізької області; Антонівка Херсонської області.
Також вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили один артилерійський засіб та три райони зосередження особового складу противника.
Загалом, за минулу добу, 7 вересня, втрати російських окупаційних військ склали 910 солдатів. Сили оборони України також знешкодили п’ять танків, чотири бойові броньовані машини, 29 артилерійських систем, 461 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, п’ять ракет, 81 одиницю автомобільної техніки противника.
Яка ситуація на фронті
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ЗСУ відбили дев’ять атак росіян. Противник завдав 15 авіаційних ударів, загалом скинув 38 керованих авіаційних бомб та здійснив 216 артилерійських обстрілів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 14 боєзіткнень у районах Вовчанська, Амбарного та Кам’янки.
На Куп’янському напрямку зафіксовано п’ять атак армії РФ. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районі Куп’янська та в напрямку Піщаного.
На Лиманському напрямку росіяни атакували 17 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Карпівка, Греківка, Середнє та в напрямку Дробишевого, Шандриголового, Дерилового.
На Сіверському напрямку противник атакував поблизу Серебрянки, Григорівки та в напрямку Ямполя та Сіверська. Загалом минулої доби відбулося 12 боєзіткнень.
На Краматорському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки РФ у районах Маркового, Оріхово-Василівки та в напрямку Ступочок й Міньківки.
На Торецькому напрямку росіяни здійснили вісім атак у районах Полтавки, Щербинівки та в напрямку Плещіївки.
На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 43 атаки агресора у районах населених пунктів Шахове, Вільне, Котлине, Новопідгороднє, Новоекономічне, Родинське, Миролюбівка, Покровськ, Звірове, Промінь, Лисівка, Удачне, Дачне, Новоукраїнка та в бік Новопавлівки.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 22 ворожі штурми у районах Комишувахи, Зеленого Гаю, Обратного, Ольгівського, Олександрограду та у напрямку Іванівки, Соснівки, Філії.
На Гуляйпільському напрямку протягом доби, що минула, ворог наступальних дій не проводив.
На Оріхівському напрямку противник чотири рази атакував позиції наших ЗСУ в районі Плавнів та у бік Малої Токмачки, Степногірська та Новоданилівки.
На Придніпровському напрямку 7 вересня ворог наступальних дій не проводив.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Армія РФ вдарила по трьох районах Дніпропетровщини. Як минула ніч проти 8 вересня
У ніч на 8 вересня російські військові атакували три райони Дніпропетровщини: Павлоградський, Синельниківський та Нікопольський. В області працювала протиповітряна оборона.
Про це у своєму Telegrm-каналі повідомив начальник облвійськадміністрації Сергій Лисак.
За словами посадовця, у Богданівській громаді Павлоградського району через атаку безпілотниками сталася пожежа. Її ліквідували.
Під ударом військ РФ була і Синельниківщина: застосували БпЛА по Межівській та Покровській громадах. Зайнялися адмінбудівля, господарська споруда і літня кухня.
Як зазначили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій, у Покровській громаді Синельниківського району російські війська вдарили дроном по адміністративній будівлі місцевої пожежної охорони.
Потерпала й Нікопольщина. Гучно було у райцентрі, Покровській, Мирівській, Марганецькій громадах. Цілили артилерією та FPV-дронами. Горіла суха трава. Вогонь загасили. Пошкоджені приватний будинок і господарська споруда.
У небі над Дніпропетровщиною сили ППО знищили три російських дрони.
ЗСУ звільнили Зарічне на Донеччині — Генштаб
Сили оборони зачистили та звільнили селище Зарічне на півночі Донецької області. Операцію провели бійці 425 ОШП "Скеля".
Про це повідомили на Facebook-сторінці Генерального штабу Збройних Сил України.
Відео, де повідомили про звільнення селища, опублікували зранку 8 вересня.
"Силами 425 окремого штурмового полку "Скеля" повністю взято під контроль село Зарічне на Донеччині. Слава Україні!", — написали на сторінці Генштабу.
Упродовж доби армія РФ завдала 449 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області: є загиблі та поранений
Упродовж минулої доби, 7 вересня, російські військові обстріляли 17 населених пунктів Запорізької області. Дві людини загинули, одна дістала поранення.
Про це сьогодні, 8 вересня, повідомив очільник ЗОВА Іван Федоров у своєму Телеграм-каналі.
Внаслідок авіаудару РФ загинули чоловік та жінка та дронової атаки поранення дістав чоловік у селах Пологівського району.
Загалом військові РФ завдали 449 ударів:
- вісім авіаційних — по Лукʼянівському, Новопавлівці, Щербаках, Вишневому, Червоному та Малинівці;
- 328 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Магдалинівку, Червонодніпровку, Плавні, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Червону Криницю, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне;
- тричі з РСЗВ обстріляли Білогірʼя, Червоне та Малинівку;
- 110 артилерійських ударів завдали по території Червонодніпровки, Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.
"Надійшло 48 повідомлень про пошкодження підприємств, квартир, приватних будинків, господарчих споруд та автомобілів", — йдеться в повідомленні.
Атака на Київ 7 вересня. Кількість загиблих зросла до трьох
У ніч на 8 вересня, з-під завалів зруйнованої дев’ятиповерхівки у Святошинському районі дістали тіло загиблого чоловіка.
Про це у телеграм-каналі повідомили у ДСНС.
"Загалом внаслідок російського обстрілу у столиці загинуло троє людей, серед них — немовля", — йдетья у повідомленні.
Сухопутні війська відреагували на інформацію про нібито вимагання хабарів з військовозобов’язаних у одному з ТЦК
У Сухопутних військах ЗСУ відреагували на заяви командира розвідувального взводу 28 бригади "Ротана Кримського", який у соцмережах повідомив про нібито вимагання хабарів з військовозобов’язаних у одному з київських ТЦК.
Про це повідомляється на сторінці Сухопутних військ ЗСУ у фейсбуці.
За словами командира, у ТЦК нібито вимагали 8 тисяч доларів за направлення мобілізованого до конкретної військової частини та 30 тисяч доларів — за можливість залишити приміщення центру.
У командуванні Сухопутних сил зазначили, що такі твердження викликають серйозне занепокоєння та закликали автора повідомлення надати детальну інформацію про інцидент (дата, місце, особи, причетні до інциденту) через гарячі лінії чи інші офіційні канали.
"Це дозволить оперативно перевірити факти та вжити необхідних заходів. Без офіційного звернення та підтверджених доказів такі звинувачення залишаються суб’єктивними і не можуть бути підставою для розслідування", — йдеться у повідомленні.
У Сухопутних військах також наголосили, що системно протидіють будь-яким проявами корупції, активно співпрацюють із правоохоронними органами, СБУ, ДБР та НАЗК, а військовослужбовці та працівники ТЦК, викриті у хабарництві "притягуються до відповідальності та негайно звільняються".
"Усі повідомлення про можливі факти хабарництва чи зловживань негайно передаються до відповідних структур для ретельного розслідування. У разі підтвердження таких фактів винні особи притягуються до відповідальності відповідно до чинного законодавства. Причетні до корупції військовослужбовці чи працівники ТЦК негайно звільняються", — зазначили у відомстві.
7 вересня "Ротан Кримський" у фейсбук повідомив, що його знайомого затримали біля дому та доставили до одного з київських ТЦК. За його словами, за направлення до конкретної військової частини у центрі нібито вимагали 8 тисяч доларів, а за можливість повернутися додому — 30 тисяч доларів.
У Дніпровському районі Херсона військові РФ атакували дроном чоловіка: його ушпиталили
Зранку 8 вересня російські військові атакували дроном чоловіка у Дніпровському районі Херсона.
Про це у Facebook повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.
Під удар потрапив 30-річний чоловік. Він отримав вибухову травму та контузію. Херсонця доправили до лікарні, йдеться у дописі.
На війні в Україні Росія втратила 910 військових за добу — Генштаб
Станом на ранок 8 вересня загальні бойові втрати РФ з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 1 089 060 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За добу російське військо втратило 910 солдатів.
З техніки росіяни втратили:
- танків – 11168 (+5) од
- бойових броньованих машин – 23258 (+4) од
- артилерійських систем – 32545 (+29) од
- РСЗВ – 1481 (+0) од
- засоби ППО – 1217 (+0) од
- літаків – 422 (+0) од
- гелікоптерів – 341 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 57278 (+461) од
- крилаті ракети – 3691 (+5) од
- кораблі / катери – 28 (+0) од
- підводні човни – 1 (+0) од
- автомобільна техніка та автоцистерни – 61135 (+81) од
- спеціальна техніка – 3961 (+0) од.