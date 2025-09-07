У Києві відомо про поранених унаслідок атаки

Наразі відомо про вісьмох постраждалих Святошинському та Дарницькому районах Києва унаслідок російської атаки, повідомив міський голова Кличко. Трьох, зокрема вагітну жінку, госпіталізували.

На місцях у Дарницькому та Святошинському районах працюють рятувальники, повідомили в КМВА. У чотириповерхівці в Дарницькому районі сталося часткове руйнування третього поверху будинку, у дев'ятиповерхівці на Святошино — часткове руйнування з четвертого по восьмий поверхи.

Також у Святошинському районі внаслідок влучання уламків дронів в 16-поверховий будинок палає верхній поверх, сталося загоряння на складах та зайнялись автомобілі на парковці.