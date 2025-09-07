7 вересня — 1292-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- Уночі Росія масовано атакувала Україну безпілотниками. У Києві щонайменше 11 людей отримали поранення, є руйнування будинків. Також вибухи пролунали в Запоріжжі, Дніпрі, Одесі, Кривому Розі.
- Міноборони провело консультації з головами комітетів Ради щодо законопроєктів про посилення відповідальності за СЗЧ та покарання за непокору командирам, а також — про військового омбудсмана, через які у Києві та низці міст відбулись протести.
- Увечері 6 вересня РФ атакувала Запоріжжя дронами: щонайменше 15 людей отримали поранення.
- Нардепа від забороненої ОПЗЖ Христенка затримали за підозрою у держзраді: за даними слідства, його завербувала ФСБ РФ до початку повномасштабного вторгнення.
- У Москві до понад 25 років ув'язнення засудили чотирьох українських військових за звинуваченням у терактах на території РФ. Один з них під час суду продекламував уривок з вірша Тичини.
- Зеленський відкинув ідею Путіна щодо їхньої двосторонньої зустрічі у Москві, натомість сказав, що очільник Кремля може приїхати до Києва.
Відомо про 11 постраждалих унаслідок обстрілу Києва, повідомив міський голова Кличко. П'ятьох людей госпіталізували, іншим медики надали допомогу на місці.
У Дарницькому районі Києва в укритті померла літня жінка, повідомив міський голова Кличко.
Росія повторно атакувала Запоріжжя
Унаслідок обстрілу пошкоджений цех підприємства, виникла пожежа. Попередньо, поранених та загиблих немає, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.
Раніше армія РФ атакувала Запоріжжя дронами ввечері 6 вересня: щонайменше 15 людей отримали поранення.
У Києві відомо про поранених унаслідок атаки
Наразі відомо про вісьмох постраждалих Святошинському та Дарницькому районах Києва унаслідок російської атаки, повідомив міський голова Кличко. Трьох, зокрема вагітну жінку, госпіталізували.
На місцях у Дарницькому та Святошинському районах працюють рятувальники, повідомили в КМВА. У чотириповерхівці в Дарницькому районі сталося часткове руйнування третього поверху будинку, у дев'ятиповерхівці на Святошино — часткове руйнування з четвертого по восьмий поверхи.
Також у Святошинському районі внаслідок влучання уламків дронів в 16-поверховий будинок палає верхній поверх, сталося загоряння на складах та зайнялись автомобілі на парковці.
В Одесі чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Також вибухи пролунали в Кривому Розі та Дніпрі.
Атака на Київ: є пошкоджені будинки
За попередньою інформацією, у Святошинському районі внаслідок влучання уламків безпілотника в 16-поверховий житловий будинок сталося загоряння на верхньому поверсі, повідомив міський голова Кличко.
Також сталося загоряння у дев'ятиповерхівці. Екстрені служби прямують на місце.
У Києві пролунали вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.
У столиці та низці регіонів триває повітряна тривога.
У Харкові пролунала серія вибухів, повідомляють наші кореспонденти.
У Дніпрі було чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Супільного.