Президент Володимир Зеленський заявив, що від початку вересня армія РФ застосувала проти України понад 1300 ударних БПЛА, майже 900 керованих авіабомб і до пів сотні ракет різних типів. Він закликав партнерів Києва до посилення санкційного тиску на Москву для припинення війни.

Про це глава держави повідомив у Telegram 6 вересня.

"Протягом першого тижня вересня ворог завдав ударів по Чернігівській, Харківській, Одеській, Херсонській, Київській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій, Житомирській, Волинській, Івано-Франківській, Рівненській і Львівській областях. Вибухи лунали практично в усіх регіонах України. Сьогодні вночі знову були удари по цивільній інфраструктурі. На місцях влучань працюють усі необхідні служби", — розповів Зеленський.

Президент підкреслив, що РФ продовжує затягувати війну проти України, намагаючись зробити з дипломатії "відвертий фарс".

"І на це має бути спільна реакція: на обстріли та руйнування, на ігнорування дипломатичних зусиль і цивілізованого діалогу. Абсолютно правий президент Трамп: щоб розблокувати дипломатію, потрібні дієві обмеження на російську торгівлю нафтою та газом", — сказав він.

Глава держави закликав партнерів Києва до посилення санкційного тиску на Кремль, постачання зброї для України та гарантування неможливості повторення подібних вторгнень у майбутньому.

"Тривалий мир потребує дієвих і справжніх гарантій безпеки. Працюємо задля реалізації всіх цих складових надійного миру в майбутньому", — додав Зеленський.

У ніч на 6 вересня РФ запустила по Україні 91 ударний безпілотник типу "Shahed" та дрони-імітатори різних типів. В результаті протиповітряного бою українська ППО знешкодила 68 БПЛА. Внаслідок цієї російської атаки зафіксовано влучання 18 ударних дронів на 8 локаціях, та падіння уламків збитих БПЛА на 4 локаціях

Засідання Коаліції охочих 4 вересня та обговорення гарантій безпеки

У Парижі 4 вересня відбулося засідання Коаліції охочих. У саміті взяли участь представники 39 країн. Також там був присутній і Зеленський.

Як повідомляла кореспондентка Суспільного, на зустрічі Коаліції охочих також був присутній спецпредставник США Стів Віткофф. Згодом він мав зустріч з українською делегацією.

За підсумками саміту Коаліції охочих президент Франції Емманюель Макрон заявив, що 26 країн-учасниць погодилися відрядити своїх військових в Україну для створення гарантій безпеки.

За його словами, миротворчий контингент буде готовий до відряджання вже наступного дня після припинення вогню чи досягнення мирної угоди. Проте ці війська будуть розміщені не на лінії фронту і матимуть за мету запобігти повторній агресії з боку РФ.

Також глава Франції зазначив, що найближчими днями буде остаточно визначена підтримка з боку США у створенні безпекових гарантій.

Своєю чергою, президент Володимир Зеленський заявив, що парламенти держав Коаліції охочих мають проголосувати за гарантії безпеки для України, аби уникнути повторення Будапештського меморандуму.