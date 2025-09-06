6 вересня — 1291-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- Зеленський відкинув ідею очільника Кремля Путіна щодо їхньої двосторонньої зустрічі у Москві. Натомість він запросив російського лідера до Києва.
- Зеленський зустрівся в Ужгороді з прем'єром Словаччини Фіцо: той підтвердив, що підтримує рух України в ЄС. Фіцо також заперечив, що Путін у Китаї просив його влаштувати енергетичну блокаду України.
- У Києві люди вийшли на протест проти законопроєктів про відповідальність за СЗЧ та посилення покарання військових за невиконання наказу командира.
- Україна звернеться до Міжнародного кримінального суду щодо розслідування ракетного удару РФ по гуманітарній місії з розмінування 4 вересня неподалік Чернігова.
- На Херсонщині російський дрон вбив фермера Олександра Гордієнка, який самотужки розміновував поля та збивав російські дрони. Нещодавно він став героєм нашого матеріалу про аграріїв Херсонщини.
- З окупації евакуювали чотирьох військових та лікаря, який допомагав їм переховуватись з 2022 року.
Ранковий обстріл Донеччини: знеструмлена залізнична дільниця перед Слов'янськом
Внаслідок російського удару по залізничній інфраструктурі у Донецькій області є знеструмлення на ділянці перед Слов'янськом. Це спричинило затримки приміських та міжміських поїздів.
Про це у Facebook повідомила Укрзалізниця.
На краматорському напрямку можливе використання резервних тепловозів та автобусів, уточнили у компанії.
Через відсутність напруги після обстрілу на Донеччині затримуються приміські поїзди, повідомили у Telegram Укрзалізниця: приміські поїзди:
- №6809 Близнюки — Слов'янськ стоїть на зупинці Знам'янський. Затримка — 40 хвилин.
- №6812/6822 Краматорськ — Харків зупинився між Ясногіркою та Слов'янськом. Затримка — понад 20 хвилин.
Фахівці працюють над відновленням руху.
Згодом в УЗ додали, що поїзд №6809 Близнюки — Слов'янськ з резервним тепловозом курсуватимете до станції Бантишеве. Звідти пасажирів довезуть до місць призначень автобусами.
Зеленський відкинув ідею Путіна щодо їхньої зустрічі у Москві та запросив його до Києва
Президент Володимир Зеленський відкинув ідею очільника Кремля Володимира Путіна щодо їхньої двосторонньої зустрічі у Москві. Натомість він запросив російського лідера до Києва.
Про це глава держави сказав в інтерв'ю ABC News.
"Він (Путін — ред.) може приїхати до Києва. Я не можу їхати до Москви, коли моя країна щодня перебуває під ракетними обстрілами. Я не можу їхати до столиці цього терориста. Путін це розуміє", — сказав Зеленський.
Він зазначив, що насправді пропозиція Путіна була спрямована на те, щоб відкласти їхню зустріч.
У Міноборони РФ заявили, що вночі 6 вересня ППО збила 34 дрони над низкою російських областей і Чорним морем
У Міноборони РФ заявили, що проти ночі 6 вересня російська ППО нібито збила 34 безпілотники над низкою областей країни, а також над Чорним морем.
Про це йдеться у повідомленні російського оборонного відомства.
Як стверджується, ППО збивала дрони над Смоленською, Брянською, Бєлгородською і Клужською областями, Краснодарським краєм, а також над акваторією Чорного моря.