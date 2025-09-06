Перейти до основного змісту
Зеленський зустрівся з Фіцо, Україна звернеться до МКС щодо розслідування удару РФ по розмінувальниках. 1291 день війни
Вторгнення Росії в УкраїнуТоп дня

Зеленський зустрівся з Фіцо, Україна звернеться до МКС щодо розслідування удару РФ по розмінувальниках. 1291 день війни

Онлайн
Суспільне
Розмір шрифту
новини війни
Військовослужбовець 141-ї окремої механізованої бригади ЗСУ йде по позиції поблизу лінії фронту, Донеччина, 3 вересня 2025 року. REUTERS

6 вересня — 1291-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.

Головне на цей час:

Ранковий обстріл Донеччини: знеструмлена залізнична дільниця перед Слов'янськом

Внаслідок російського удару по залізничній інфраструктурі у Донецькій області є знеструмлення на ділянці перед Слов'янськом. Це спричинило затримки приміських та міжміських поїздів.

Про це у Facebook повідомила Укрзалізниця.

На краматорському напрямку можливе використання резервних тепловозів та автобусів, уточнили у компанії.

Через відсутність напруги після обстрілу на Донеччині затримуються приміські поїзди, повідомили у Telegram Укрзалізниця: приміські поїзди:

  • №6809 Близнюки — Слов'янськ стоїть на зупинці Знам'янський. Затримка — 40 хвилин.
  • №6812/6822 Краматорськ — Харків зупинився між Ясногіркою та Слов'янськом. Затримка — понад 20 хвилин.

Фахівці працюють над відновленням руху.

Згодом в УЗ додали, що поїзд №6809 Близнюки — Слов'янськ з резервним тепловозом курсуватимете до станції Бантишеве. Звідти пасажирів довезуть до місць призначень автобусами.

Зеленський відкинув ідею Путіна щодо їхньої зустрічі у Москві та запросив його до Києва

Президент Володимир Зеленський відкинув ідею очільника Кремля Володимира Путіна щодо їхньої двосторонньої зустрічі у Москві. Натомість він запросив російського лідера до Києва.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю ABC News.

"Він (Путін — ред.) може приїхати до Києва. Я не можу їхати до Москви, коли моя країна щодня перебуває під ракетними обстрілами. Я не можу їхати до столиці цього терориста. Путін це розуміє", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що насправді пропозиція Путіна була спрямована на те, щоб відкласти їхню зустріч.

У Міноборони РФ заявили, що вночі 6 вересня ППО збила 34 дрони над низкою російських областей і Чорним морем

У Міноборони РФ заявили, що проти ночі 6 вересня російська ППО нібито збила 34 безпілотники над низкою областей країни, а також над Чорним морем.

Про це йдеться у повідомленні російського оборонного відомства.

Як стверджується, ППО збивала дрони над Смоленською, Брянською, Бєлгородською і Клужською областями, Краснодарським краєм, а також над акваторією Чорного моря.

Топ дня
Вибір редакції
Дізнайтесь більше
На початок