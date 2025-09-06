Ранковий обстріл Донеччини: знеструмлена залізнична дільниця перед Слов'янськом

Внаслідок російського удару по залізничній інфраструктурі у Донецькій області є знеструмлення на ділянці перед Слов'янськом. Це спричинило затримки приміських та міжміських поїздів.

Про це у Facebook повідомила Укрзалізниця.

На краматорському напрямку можливе використання резервних тепловозів та автобусів, уточнили у компанії.

Через відсутність напруги після обстрілу на Донеччині затримуються приміські поїзди, повідомили у Telegram Укрзалізниця: приміські поїзди:

№6809 Близнюки — Слов'янськ стоїть на зупинці Знам'янський. Затримка — 40 хвилин.

№6812/6822 Краматорськ — Харків зупинився між Ясногіркою та Слов'янськом. Затримка — понад 20 хвилин.

Фахівці працюють над відновленням руху.

Згодом в УЗ додали, що поїзд №6809 Близнюки — Слов'янськ з резервним тепловозом курсуватимете до станції Бантишеве. Звідти пасажирів довезуть до місць призначень автобусами.