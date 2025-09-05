Представники територіальних центрів комплектування (ТЦК) під час виконання своїх обов’язків повинні носити бодікамери. У разі відсутності відеофіксації для них передбачена відповідальність.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив Віталій Саранцев.

"Відповідальність за невикористання бодікамери передбачається. З приводу таких випадків будуть проводитись службові перевірки або службові розслідування, і вже відповідно до ступеня провини певної посадової особи, яка не використовувала її, буде прийматися окреме рішення", — розповів він

Начальник управління комунікацій командування Сухопутних військ ЗСУ зауважив, що відповідальність "може бути доволі серйозною в дисциплінарному порядку або в адміністративному".

Коментуючи питання щодо зберігання відеоданих з бодікамер працівників ТЦК Саранцев запевнив, що вони зберігаються на захищених серверах.

"Сервер має певні ступені захисту для того, щоб убезпечити всю інформацію, яка на ньому зберігається. Інформація має зберігатися там щонайменше 30 діб. І вона не може передаватися стороннім особам, а може бути використана тільки за мотивованим запитом представників правоохоронних органів, судів", – пояснив він.

З 1 вересня 2025 року представники ТЦК обов’язково мають фіксувати свою роботу за допомогою бодікамер.

6 серпня уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей Ольга Решетилова заявила, що працівників ТЦК потрібно забрати з вулиць, бо, на її думку, вони не навчені спілкуватися з цивільними.

Вона вважає, що оповіщенням і доправленням військовозобов’язаних до ТЦК має займатися поліція. Посадовиця також додала, що наразі в Україні не визначено, як потрібно фіксувати затримання й доправлення людини до ТЦК.