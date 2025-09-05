Парламентський комітет з питань прав людини рекомендує Верховній раді ухвалити урядовий законопроєкт №13631. Документом пропонується внести зміни до статей 20 та 28 закону "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус".
Про це повідомила пресслужба українського парламенту.
Як пояснив постійний представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук, ця законодавча ініціатива передбачає:
- конкретизацію строку, на який людині видається тимчасове посвідчення громадянина України, відповідно до закону "Про громадянство";
- виключення норми щодо видачі нового тимчасового посвідчення громадянина України в разі закінчення строку дії попереднього;
- уточнення інформації, яка вноситься до тимчасового посвідчення громадянина України;
- виключення норми щодо наявності в тимчасовому посвідченні громадянина України безконтактного електронного носія;
- встановлення розміру адміністративної послуги за оформлення тимчасового посвідчення громадянина України замість втраченого або викраденого – 0,2 розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року.
18 червня 2025 року Верховна рада в цілому ухвалила законопроєкт №11469, який на законодавчому рівні запроваджує в Україні інститут множинного громадянства. 15 липня президент Володимир Зеленський затвердив цей закон.