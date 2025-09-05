Секретаріат уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, із травня 2024 року за допомогою OSINT-технологій ідентифікував понад 2 тисячі українських військових, які перебувають у російському полоні.

Про це заявила представниця Секретаріату уповноваженого Анастасія Шидловська.

"З травня минулого року управлінню (Секретаріату уповноваженого — ред.) вдалося ідентифікувати (за допомогою OSINT-технологій — ред.) понад 2 тисячі оборонців, які перебувають у полоні. Це стало можливим зокрема тому, що родина подала анкету і фото особливих ознак людини", — розповіла вона.

Шидловська також поінформувала, що наразі застосовуються сучасні технології пошуку на кшталт спеціальних програм та обладнання для ідентифікації за характерними ознаками (наприклад, татуюваннями).

Посадовиця зазначила, що це допомагає як у випадках із повернутими тілами, так і щодо тих, хто може перебувати в полоні.

"Саме тому управління (Секретаріат уповноваженого — ред.) вкотре закликає родини зниклих безвісти заповнювати анкету в Єдиному вікні для громадян та надавати максимально повні дані про своїх рідних. Це значно підвищує шанси на успішний пошук та ідентифікацію", — додала вона.

24 серпня між Україною та РФ відбувся черговий обмін полоненими. Додому повернулися українські військові та восьмеро цивільних українців, серед яких журналісти Дмитро Хилюк і Марк Каліуш, а також ексголова Херсона Володимир Миколаєнко.

28 липня президент Володимир Зеленський інформував, що від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна повернула з полону 5857 українців, а поза обмінами — ще більш як 550.