Президент Зеленський запропонував США спеціальний формат захисту українського неба; ЗСУ працюють над створенням ешелонованої протидії дронам РФ; Польща не відправлятиме війська до України; смерть українця через аварію фунікулера в Португалії — Суспільне зібрало головні новини ранку 5 вересня.

1. Зеленський запропонував США спеціальний формат захисту українського неба

Президент Володимир Зеленський під час розмови з Дональдом Трампом та лідерами Коаліції охочих заявив, що Україна запропонувала Сполученим Штатам розглянути окремий формат для захисту українського повітряного простору.

За його словами, обговорювалися кроки для досягнення миру, зокрема економічний тиск на Росію, а також необхідність максимальної безпеки українського неба, щоб убезпечити цивільних від атак ракет і дронів.

Контекст: 4 вересня президенти України й США Володимир Зеленський та Дональд Трамп, а також лідери країн Коаліції охочих провели перемовини по відеозв'язку.

2. Сирський: ЗСУ нарощують систему протидії дронам-камікадзе

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Сили оборони створюють ешелоновану систему боротьби з російськими дронами-камікадзе типу "шахед".

За його словами, пріоритетом є формування нових екіпажів перехоплювачів, навчання операторів, забезпечення їх ефективними засобами ураження та радарами. Сирський підкреслив, що від надійності протиповітряної оборони залежить безпека тилу України.

Чому це важливо: раніше глава Мінцифри Михайло Федоров казав, що вже працюють над виробництвом дронів-перехоплювачів, які допомагають українській ППО відбивати масовані удари російських безпілотників.

3. Туск: Польща не відправлятиме війська до України

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив після засідання Коаліції охочих у Парижі, що Варшава не планує відправляти свої війська до України — ні під час війни, ні після її завершення.

За його словами, роль Польщі полягає у логістиці: країна є головним хабом для організації та доставки допомоги Києву. Туск підкреслив, що партнери коаліції підтримують такий формат участі Польщі.

Контекст: У Парижі 4 вересня відбулося засідання Коаліції охочих. У саміті взяли участь представники 39 країн. Також там був присутній і Зеленський.

4. У Лісабоні в аварії фунікулера загинув громадянин України

МЗС України повідомило, що внаслідок аварії фунікулера у столиці Португалії 3 вересня загинув українець 1971 року народження.

Родичів загиблого поінформували та висловили співчуття. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга доручив українському посольству в Португалії надати рідним усю необхідну консульську допомогу.

Контекст: 3 вересня у столиці Лісабоні зійшов з рейок фунікулер Gloria. Через аварію 17 людей загинуло та 21 — постраждали.