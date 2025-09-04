Ірпінський міський суд 4 вересня на два місяці продовжив запобіжний захід — тримання під вартою — полоненому Андрію Мєдвєдєву, старшому стрільцю-розвіднику першого батальйону 104-го десантно-штурмового полку. Його звинувачують у фізичному насильстві над цивільними мешканцями Ірпеня під час окупації міста у березні 2022-го. Відповідно до ухвали суду він перебуватиме у СІЗО до 2 листопада.

На засіданні також мали продовжити розгляд письмових доказів, зокрема відеозаписів, однак його перенесли на наступне засідання — 23 вересня через відсутність поінформованої згоди від потерпілих на проведення розгляду без них.

“Без цього ми не можемо розпочати розгляд даного кримінального провадження по суті, але вважаю за можливе розглянути клопотання, яке було подане завчасно до канцелярії суду про продовження строку тримання під вартою, яке закінчується 7 вересня 2025 року”, - зазначив під час засідання прокурор у цій справі Артем Яковенко. Яковенко обґрунтував потребу у продовженні запобіжного заходу тим, що Мєдвєдєва обвинувачують у скоєнні особливо тяжких злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 і ч. 1. ст. 438 ККУ, покарання за які передбачено у вигляді позбавлення волі від 8 до 12 років.

“Наразі Мєдвєдєва продовжують утримувати в слідчому ізоляторі у статусі військовополоненого, тому незастосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою може призвести до його обміну як військовополоненого, що своєю чергою призведе до його переміщення за межі території України, на територію РФ”, — заявив Яковенко.

Захисник обвинуваченого Кирило Шурхно від Центру з надання вторинної безоплатної правової допомоги наголосив, що вважає таку пропозицію необґрунтованою. Колегія суддів задовольнила клопотання сторони обвинувачення і залишила Мєдвєдєва під вартою.

Справа Мєдвєдєва розглядається в Ірпінському суді з 2023 року. Десятого квітня 2023-го суд обрав Мєдвєдєву запобіжний захід ― тримання під вартою, у листопаді 2023-го зачитали обвинувальний акт. Правозахисники з Медійної ініціативи з прав людини неодноразово звертали увагу на те, що більшість запланованих засідань у справі скасовувалося або переносилися: так половина засідань, запланована на 2024-й, врешті не відбулася. У серпні 2024-го в суді почали розглядати докази — і це триває донині.

Як зазначив у коментарі Суспільному прокурор Артем Яковенко, він не вважає розгляд справи надміру довгим.

"Там багато письмових матеріалів у справі, ми їх вивчаємо. До того ж справу розглядає трійка (йдеться про трьох суддів у справі — Наталія Карабаза, Леонід Мерзлий та Юлія Кравчук, — ред.), складно їх усіх зібрати разом", — сказав Яковенко. За його словами, спершу триває розгляд письмових доказів, потім мають допитати потерпілих та свідків, а наостанок можливий допит самого обвинуваченого.

На питання Суспільного про те, чи задоволений він тривалістю розгляду справи, Мєдвєдєв відповів: "Та ні, звісно, як тут можна бути задоволеним чимось?". А на уточнення, чи хоче він, аби справу вдалося швидше довести до вироку й потрапити у списки на можливий обмін, коротко сказав: "Ні".

Що відомо про справу Мєдвєдєва

Як раніше розповідало Суспільне, єфрейтора Андрія Мєдвєдєва звинувачують у фізичному насильстві над цивільними мешканцями Ірпеня під час окупації міста у березні 2022-го. Мєдвєдєву 35 років, він родом з села Матіне Тверської області. За даними Нацполіції, до участі в бойових діях на Київщині під час повномасштабного вторгнення він брав участь у війнах в Сирії, Криму, на Луганщині й Донеччини. Восени 2022-го він потрапив у полон до ЗСУ на Херсонщині.

Як з'ясували слідчі, Мєдвєдєв причетний до декількох епізодів знущання з цивільних під час окупації Київщини у 2022 році. Так 3 березня на території Ірпінського військового госпіталю окупант помітив двох чоловіків. Він без пояснень направив автомат їм в обличчя та наказав стати на коліна, притиснувши голови один до одного. Потім Мєдвєдєв щонайменше двічі вистрілив у повітря біля українців, імітуючи страту.

4 березня, як встановило слідство, Мєдвєдєв перебував у Бучі, де разом з іншими російськими солдатами затримав шістьох цивільних чоловіків, двоє з яких мали інвалідність. Українців били та погрожували розстрілом, вимагаючи викрити місце перебування військовослужбовців ЗСУ. Збагнувши, що чоловіки не знають нічого, окупанти закрили їх у холодному підвалі та грозились кинути туди гранату. За словами одного з потерпілих, Мєдвєдєв заявив, що вистрелить йому в коліна.

18 чи 19 березня 2022-го російські військовослужбовці проникли на територію приватного будинку в Ірпені, де тоді перебували охоронець і садівник. Під час допитів Мєдвєдєв щонайменше двічі вдарив одного з чоловіків, а також імітував його розстріл.

Мєдвєдєв проходить також як свідок в іншій справі про воєнні злочини. 5 березня 2022 року він бачив, як військові з його 104 полку розстріляли два цивільні авто на вулиці Леха Качинського у Бучі. Тоді загинули Маргарита Чикмарьова та двоє її синів: 4-річний Клим і 9-річний Матвій. Андрій Мєдвєдєв назвав імена пʼятьох військових, що причетні до розстрілу. Деталі цієї справи Суспільне розповідало у розслідуванні “Буча 22”.

Цей матеріал підготовлено в рамках проєкту INSTITUTE FOR WAR & PEACE REPORTING "Правосуддя наживо".