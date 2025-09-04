У Білорусі під час стрибка з парашутом загинув курсант Військової академії

У Білорусі на одному з військових полігонів курсант Військової академії загинув під час стрибка з парашутом.

Про це повідомили у білоруському оборонному відомстві.

Там кажуть, що за попередньою інформацією, військовослужбовець отримав травму, несумісну з життям через "нештатну ситуацію в повітрі в ході десантування" з літака Ан-2.

"Міністерством оборони розпочато перевірку за фактом загибелі військовослужбовця Збройних Сил. Обставини наразі з'ясовуються комісією Міноборони спільно зі Слідчим комітетом. На місце події виїхав особисто заступник міністра оборони Республіки Білорусь", — йдеться у повідомленні.

У Міноборони РФ додали, що чоловік навчався на 3 курсі одного з факультетів Військової академії. По службі та у навчанні він "характеризувався позитивно" та мав досвід стрибків із парашутом.

31 серпня у Білорусі стартували навчання організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) за трьома програмами: "Взаємодія-2025", "Пошук-2025" та "Ешелон-2025". Вони триватимуть до 6 вересня. У маневрах беруть участь понад 2000 військових із Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Росії й Таджикистану.

Спільні навчання РФ та Білорусі "Захід-2025"

6 серпня до Білорусі прибув перший потяг із російськими військовослужбовцями та технікою для підготовки та подальшої участі у спільних навчаннях з білоруською армією "Захід-2025".

12 серпня у білоруському Міноборони Білорусі оголосили, що навчання відбудуться з 12 до 16 вересня. Головною метою навчань названа перевірка можливостей Білорусі та РФ щодо гарантування безпеки та відбиття можливої агресії.

Раніше президент Володимир Зеленський припускав, що Росія цього літа "готує щось" у Білорусі, використовуючи військові навчання як привід.

Своєю чергою головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначав, що однією з цілей військових навчань "Захід-2025" у Білорусі, в яких братимуть участь й армія РФ може стати приховане створення угруповань наступальних військ.