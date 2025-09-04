Закатована у російському полоні українська журналістка Вікторія Рощина посмертно отримала американську відзнаку за сміливість Oxi Courage Award.

Про це повідомила колишня пані Посол України у США Оксана Маркарова у четвер, 4 вересня, за підсумками зустрічі в Посольстві України в США з президентом та засновником фундації The Washington Oxi Day Foundation Енді Манатосом та її виконавчим директором Майком Манатосом.

"Oxi" грецькою означає "ні". Саме так одним словом у 1940 році відповів народ та уряд Греції на вимогу гітлерівської Німеччини здатися та не чинити опір окупації. У 2011 році в пам’ять про героїзм народу Греції та з метою визнання проявів мужності в сучасному світі і була створена Oxi Day Foundation", — зазначила Маркарова.

Щороку фундація проводить церемонію вручення нагороди Oxi Courage Award за прояви відваги, рішучості та сміливості. У минулі роки її лауреатами стали президент України Володимир Зеленський (2022 рік), неприбуткова організація Save Ukraine, яка повертає з росії викрадених українських дітей, та українська співачка Руслана Лижичко.

“Цього року Oxi Courage Award посмертно одержить вбита у російському полоні українська журналістка, правозахисниця та військова кореспондентка Вікторія Рощина”, — повідомила Маркарова.

У серпні президент України нагородив Вікторію посмертно Орденом Свободи за громадянську мужність, патріотизм, самовіддане відстоювання суверенітету та незалежності Української держави, конституційних прав і свобод людини.

Що відомо про Вікторію Рощину

Вікторія Рощина працювала як кореспондентка на фронті від початку повномасштабного вторгнення. 16 березня 2022 року стало відомо про перше затримання журналістки. Її утримували представники Федеральної служби безпеки РФ (ФСБ). Тоді вона перебувала в окупованому Бердянську. 22 березня того ж року російські військові звільнили Рощину з полону, змусивши записати відео, де вона каже, що не має претензій до спецслужб РФ.

Міжнародний фонд підтримки жінок у ЗМІ повідомив, що Вікторія Рощина зникла 3 серпня на окупованій території, звідки вела репортаж. Родина журналістки боялася, що її утримують росіяни.

За словами її батька, 27 липня Рощина вирушила з України до Польщі й мала дістатися окупованих територій на сході України (через Росію) за три дні. Коли рідні розмовляли з нею 3 серпня, журналістка повідомила, що кілька днів проходила перевірки на кордоні, але не сказала, де саме перебуває.

Спершу заяву про її зникнення подали українським правоохоронним органам 12 серпня. Родина також зареєструвала офіційну справу про зникнення в СБУ, Міністерстві реінтеграції та в Офісі омбудсмена 21 вересня.

"Українська Служба безпеки підтвердила нам, що Вікторію взяли в полон росіяни. Посадовці кажуть нам, що в російських в’язницях є багато "заморожених" українських арештантів, серед яких може бути й вона", – розповів батько журналістки.

Про смерть Вікторії стало відомо 10 жовтня 2024 року. Представник ГУР Андрій Юсов у коментарі Суспільному повідомив, що Вікторія Рощина була у списках на обмін і найближчим часом мала повернутися додому. 11 жовтня в Офісі генпрокурора повідомили, що у звʼязку з інформацією про смерть української журналістки Вікторії Рощиної у РФ, кримінальне провадження, відкрите за фактом її зникнення, докваліфіковано. Тепер йдеться про воєнний злочин, поєднаний з умисним вбивством.