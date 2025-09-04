Президент Зеленський прибув до Франції на переговори з Макроном; український президент заявив, що без справжньої військової поразки Росія не піде на мир; суд в Італії відклав рішення щодо екстрадиції українця, підозрюваного у підриві "Північних потоків" та у столиці Португалії зійшов з рейок фунікулер —15 людей загинули. Суспільне зібрало головні новини ранку 4 вересня.

1. Зеленський прибув до Франції на переговори з Макроном

Президент Зеленський 3 вересня прибув до Парижа, де зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном. Лідери обговорять ситуацію на фронті та виступлять зі спільними заявами.

За даними Єлисейського палацу, Макрон підтвердить підтримку "справедливого й міцного миру" для України. У робочій вечері також візьме участь президент Фінляндії Александр Стубб.

Контекст: 4 вересня у Парижі запланована зустріч Коаліції охочих в гібридному форматі. Головуватимуть Еммануель Макрон та Кір Стармер. Лідери планують зателефонувати президенту США Дональду Трампу.

2. Суд у Болоньї відклав рішення щодо екстрадиції українця, підозрюваного у підриві "Північних потоків"

Апеляційний суд у Болоньї переніс на 9 вересня розгляд справи про екстрадицію до Німеччини 49-річного Сергія Кузнєцова, колишнього капітана української армії. Його затримали 20 серпня у Ріміні за європейським ордером на арешт.

Чоловіка підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2" у Балтійському морі у вересні 2022 року.

Суд вирішив перевірити умови утримання у німецьких в’язницях, що стало підставою для відтермінування рішення. Захист заявляє про ризик порушення прав людини та наполягає на застосуванні принципу імунітету для військових дій, виконаних за дорученням держави.

Чому це важливо: 49-річного Сергія Кузнєцова, якого вважають керівником операції з підриву газопроводів, минулого тижня затримали в Італії. Він заперечує звинувачення та чекає на рішення щодо екстрадиції до Німеччини.

3. Зеленський: Росія погодиться на мир лише після поразки

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія не зацікавлена в укладенні мирного договору й може піти на нього лише після серйозної військової поразки. Про це він сказав в інтерв’ю французькому виданню Le Point.

Він додав, що міжнародних санкцій нині недостатньо, оскільки Кремль знаходить способи їх обходити, а також підкреслив, що українці з першого дня війни довели здатність чинити опір.

4. У Лісабоні з рейок зійшов фунікулер Gloria: 15 загиблих, 18 поранених

У столиці Португалії Лісабоні з рейок зійшов фунікулер Gloria. Загинули 15 людей, ще 18 отримали поранення, п’ятеро з них — у тяжкому стані. Серед постраждалих є дитина, повідомляє CNN.

У місті оголосили триденну жалобу. Прокуратура та поліція почали розслідування причин аварії.

Президент Португалії Марселу Ребелу ді Соза висловив співчуття родинам жертв і закликав до швидкого розслідування. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також висловила співчуття у соцмережі X.

Фунікулер Gloria — одна з туристичних візитівок Лісабона, здатна перевозити до 42 пасажирів.