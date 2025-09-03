Через нічну атаку РФ в Кіровоградській області четверо залізничників постраждали, потяги затримано. Сі Цзіньпін, Путін і Кім Чен Ин уперше з’явилися на публіці разом на військовому параді у Пекіні. Польща підняла літаки через атаку РФ. Дональд Трамп заявив, що лідери Китаю, Росії та Північної Кореї змовляються проти Сполучених Штатів. Суспільне зібрало головні новини ранку 3 вересня.

1. Четверо залізничників постраждали через атаку на Кіровоградщині, затримано низку поїздів

Унаслідок російського обстрілу залізничної інфраструктури в Кіровоградській області постраждали четверо працівників залізниці. За даними "Укрзалізниці", їхній стан задовільний, усі перебувають у лікарні.

Пошкодження колій спричинило затримки низки рейсів, зокрема сполученням Київ – Кривий Ріг, Дніпро – Львів, Запоріжжя – Київ, Харків – Одеса, Львів – Запоріжжя, Одеса – Харків та іншими.

В "Укрзалізниці" запевнили, що ремонтні бригади працюють максимально оперативно, аби відновити інфраструктуру і скоротити час затримки поїздів.

2. Сі Цзіньпін, Путін і Кім Чен Ин уперше разом з’явилися на публіці в Пекіні

У Пекіні відбувся військовий парад, головним моментом якого стала поява китайського лідера Сі Цзіньпіна поряд із Володимиром Путіним та Кім Чен Ином. Це перший випадок, коли трійця публічно вийшла разом, повідомляє CNN.

Аналітики вважають, що їхня спільна участь символізує формування нового блоку, здатного кинути виклик Заходу.

На параді були присутні також лідери Пакистану, Ірану, Монголії, Казахстану, Узбекистану, Таджикистану, Киргизстану, Білорусі, Словаччини, Сербії, Куби та Мальдів.

3. Польща підняла авіацію та ППО через російські удари по Україні

У ніч на 3 вересня Польща привела протиповітряну оборону в стан найвищої готовності та підняла літаки у відповідь на масовані російські удари по Україні.

За даними Оперативного командування ЗС Польщі, над територією країни активно діють польські та союзницькі літаки, а системи ППО й радіолокаційного спостереження перебувають у бойовій готовності.

У командуванні підкреслили, що заходи є превентивними й спрямовані на захист повітряного простору та безпеку громадян, особливо в прикордонних регіонах.

4. Трамп звинуватив Сі, Путіна й Кіма у змові проти США

Президент США Дональд Трамп заявив, що лідери Китаю, Росії та Північної Кореї змовляються проти Сполучених Штатів. Його заява пролунала на тлі військового параду в Пекіні, де вперше публічно разом з’явилися Сі Цзіньпін, Володимир Путін і Кім Чен Ин.

У дописі в Truth Social Трамп нагадав, що під час Другої світової війни США надали Китаю масштабну допомогу й втратили багато життів, і підкреслив, що ці жертви мають бути гідно вшановані. Водночас він іронічно передав «найтепліші вітання» Сі, Путіну та Кіму, зазначивши, що вони "змовляються проти Америки".

Контекст: Раніше Трамп заявив, що дізнався "цікаві речі" про війну в Україні, які стануть відомі найближчими днями.