Вночі 2 вересня російські війська атакували Слов'янськ двома безпілотниками "Герань-2". В одне з подвір'їв влучив дрон, родина вижила, але втратила дім і собаку.

Коли вночі у приватний будинок у Слов'янську влучив безпілотник "Герань-2" вдома була вся родина, згадує Дмитро. Говорить: почув гул БПлА за секунди до удару.

"Встиг дружину з ліжка відштовхнути — і одразу вибух. Стеля обвалилася, мене засипало з головою. Виліз, кричу: "Ти жива?" — а вона відповідає: "Шафою придавило". Вона пролізла. Через двері вибігла. Я кричу: "Іди у підвал", — каже чоловік.

Як рятували одне одного, як собака допомагав хазяїну та як палав дім — жителі Слов'янська розповіли редакції Суспільне Донбас.