Шевченківський районний суд Києва розпочав розгляд справи полоненого військового 40 окремої бригади морської піхоти Збройних сил Російської Федерації Володимира Іванова: його обвинувачують у розстрілі двох українських військовослужбовців, які здалися в полон у Курській області у січні 2025 року.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного із зали суду, де був зачитаний обвинувальний акт і відбувся допит обвинуваченого.

Іванову інкримінують правопорушення за ч. 1 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнний злочин, поєднаний з умисним вбивством, вчинений групою осіб). Йому загрожує довічне увʼязнення.

На засіданні 29 серпня прокурор Михайло Нечиталюк оголосив короткий виклад обвинувального акту. Згідно з ним Іванов з позивним “Ярий” з трьома російськими військовослужбовцями (позивні “Білий”, “Бум” та “Лебідь”) виконали наказ неідентифікованого командира на псевдо “Рязань” і стріляли з автоматів Калашникова по двох полонених українських військових 241-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ. Це сталося 9 січня між восьмою і девʼятою ранку у лісі на південний схід від села Гуєво Суджанського району Курської області. Українські військовополонені загинули.

“Тим самим вони вчинили вбивство комбатантів, які, склавши зброю, беззастережно здались. Таким чином, Іванов Володимир Миколайович обвинувачується у вчиненні воєнного злочину, а саме у порушенні законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, що спричинили загибель людини, вчинену групою осіб”, – оголосив прокурор.

Обвинуваченому Володимиру Іванову – 53 роки, він родом із Севастополя, мешкав у місті Озерськ Челябінської області РФ, суду повідомив, що має 13-річну доньку. Обвинувачений розповів, що у грудні 2024 року був призваний до армії РФ та вступив на службу за контрактом. Після двотижневих навчань у Севастополі, його підрозділ відправили у Курську область.

З судом російський військовий спілкувався через перекладача. Володимир Іванов заявив, що визнає вину, розкаюється, не має заперечень щодо обвинувачення та погодився давати покази. Враховуючи цю заяву, суд поставив на обговорення питання про необхідність досліджувати весь обсяг доказів. Прокурор запропонував обмежитися вивченням письмових доказів і допитом обвинуваченого. Як повідомив захисник Іванова з Центру надання безоплатної вторинної правової допомоги Роман Брацило, під час слідства його підзахисний дотримувався іншої позиції.

“Ваша честь, на досудовому розслідуванні у нас була позиція заперечення зазначених обставин. Перед сьогоднішнім засіданням я спілкувався зі своїм підзахисним, позиція змінилась на повне визнання провини. Тому все ж таки в цьому випадку, враховуючи особливу тяжкість правопорушення і те покарання, яке передбачено за ці статті, я погоджуюсь з прокурором та пропоную також дослідити письмові докази, допитати мого підзахисного, а на допиті свідків, перегляді відеозаписів не наполягаю”, – сказав Брацило.

Володимир Іванов погодився з захисником і суд допитав обвинуваченого. Іванов розповів, що на Курщині, куди його відправили у кінці грудня 2024 року після навчань у Севастополі, знову відбулася кількаденна військова підготовка. І вже після Нового року Іванова з військовими його роти відправили облаштовувати позицію неподалік села Гуєво в Суджанському районі.

Обвинувачений сказав: його завдання полягало в облаштуванні позиції та копанні бліндажа. Зранку 9 січня він почув крики: російський військовий з його роти з позивним “Лебідь” перегукувався з українськими військовослужбовцями. Потім він почув постріли, і коли прибіг на місце події – долучився до них, зробив три постріли з автомата Калашникова в напрямку українських військових. “Коли я туди прибіг, вже почалися постріли. Я приєднався”, – сказав Іванов.

Він стверджує, що українські військові не чинили спротиву, але деталей їхнього зовнішнього вигляду та поведінки він не розгледів: російські військові, за його словами, перебували від ЗСУ приблизно в сотні метрів. Бачив, що вони були у піксельній формі. Після пострілів українці впали, а Іванов з однослуживцями не наближалися до них, щоби перевірити, чи вони загинули. Також він стверджує, що особисто не чув наказу відкривати вогонь по українських військовослужбовцях: вже після події про наказ командира роти “Рязані” знищити їх йому розповів “Лебідь”.

На запитання свого адвоката, чому Іванов вирішив здійснити постріли, якщо не чув наказу, обвинувачений відповів: "У мене немає відповіді”. "А чому ви перестали стріляти?”, — запитав під час допиту адвокат. “Бо вони впали”, — відповів Іванов. Того ж дня Іванов потрапив у полон ЗСУ неподалік місця, де стався розстріл.

Як повідомив суддя у справі Павло Слободянюк, через те, що певні дані не збігаються з обвинуваченням, яке було предʼявлене Іванову, суд вважає за необхідне дослідити ще й письмові докази з боку обвинувачення, і визначитися щодо необхідності допиту свідків та потерпілих.

У цій справі потерпілих троє – це родичі загиблих, які не були присутні під час засідання суду. На початку засідання прокурор просив долучити до справи їхні заяви про розгляд справи без їх участі. Як повідомив суддя Слободянюк, одна з потерпілих подала позов і просить стягнути солідарно з Російської Федерації й обвинуваченого 100 млн гривень моральної шкоди.

Інші справи про розстріли українських військовополонених на Курщині

У травні 2025 року Служба безпеки України повідомила про підозру росіянину, який 9 січня року разом з іншими військовослужбовцями армії РФ розстріляв двох полонених військових ЗСУ під час боїв на Курському напрямку, а потім потрапив до полону Сил оборони України.

Страта військовополонених — це воєнний злочин, відповідно до міжнародного гуманітарного права. Стаття 3 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими передбачає, що до осіб зі складу збройних сил, які склали зброю, заборонено насилля над життям та особистістю, зокрема всі види вбивств, завдання каліцтва, жорстоке поводження й тортури; наруга над людською гідністю, зокрема образливе та принизливе поводження; засудження та застосування покарання без попереднього судового рішення.

У лютому 2025 року редакція розслідувань Суспільного отримала відео від правоохоронців, де російський військовий 810 бригади морської піхоти зізнається у страті українського військовополоненого. Страта, за словами росіянина, відбулася 21 грудня 2024 року у Курській області Російської Федерації.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв'ю "Українській правді" у грудні 2024 року повідомив, що вже підтверджено 177 випадків, коли російські військові стратили українських військовополонених. 109 страт відбулися у 2024-му. Зокрема у медіа з'явилась інформація, що у жовтні 2024-го російські військові, ймовірно, розстріляли девʼятьох українських військовополонених на Курщині.

Цей матеріал підготовлено в рамках проєкту INSTITUTE FOR WAR & PEACE REPORTING "Правосуддя наживо".