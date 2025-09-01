У Брюсселі сьогодні, 1 вересня, відбудеться позачергове засідання Ради Україна — НАТО. Цю зустріч ініціював Київ через нещодавні масовані російські атаки.

Про це у соцмережі Х повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За його словами, на засіданні обговорять спільні кроки для відповіді на відмову Росії від мирних зусиль та ескалацію терору проти українців.

"Ми вдячні НАТО та всім союзникам, які продовжують демонструвати рішучу підтримку України та значущі мирні зусилля. Москва повинна відчувати сильніший тиск як наслідок продовження війни", – додав глава української дипломатії.

У ніч проти 28 серпня російські війська завдали комбінованого повітряного удару по Україні. Найбільше руйнувань у Дарницькому районі Києва, там було знищено цілий під'їзд п'ятиповерхівки.

Зранку 29 серпня у Дарницькому районі рятувальники завершили пошук людей під завалами. Пошуково-рятувальні роботи тривали понад 30 годин. Загинули 22 мешканці будинку, зокрема, четверо дітей. Загалом у столиці внаслідок російської атаки загинули 25 людей.