Президент США Дональд Трамп заявив, що тристороння зустріч між ним, президентом України Зеленським та очільником Кремля Володимиром Путіним "можлива"; Сили оборони України звільнили село Мирне неподалік Куп’янська Харківської області; Польща депортувала 15 громадян України та заборонила їм вʼїзд до країни до 10 років; у ЄС заявили, що Росія не має отримати свої заморожені активи, поки не компенсує Україні збитки від війни, яку ж і розпочала; у Європі відреагували на вбивство ексспікера Ради Андрія Парубія — Суспільне зібрало головні новини ранку 31 серпня.

1. Трамп заявив, що тристороння зустріч між ним, Зеленським та Путіним "можлива"

Президент США Дональд Трамп заявив, що тристороння зустріч між ним, президентом України Зеленським та лідером Росії Володимиром Путіним "можлива". Він також сказав, що американських військ в Україні "не буде".

"Тристороння зустріч можлива. Не знаю щодо двосторонньої (між Зеленським та Путіним — ред.), але тристороння зі мною станеться. Але не завжди люди до цього готові", — сказав Трамп.

Очільник Білого дому вважає, що Путін та Зеленський хочуть завершення війни. Він також додав, що має "хороші відносини" з російським лідером.

"Ми порозумілися. Ви бачили, у нас були добрі стосунки протягом багатьох років, дуже добрі, насправді. Ось чому я справді думав, що ми це закінчимо. Я б дуже хотів, щоб це закінчилося. Можливо, їм доведеться ще трохи посваритися", — розповів Трамп про зустріч із Путіним на Алясці 15 серпня.

Він також повідомив, що США не відправлятиме власних військових до України в рамках гарантій безпеки, але підтримає країни Європи, які вирішать це зробити.

"Я не думаю, що це можна врегулювати без якихось гарантій безпеки, і ми не будемо мати військ на місцях чи чогось іншого. Але якщо ми можемо допомогти Європі, а вони це зроблять, вони будуть там", — сказав Трамп.

На питання про те, чи відправлять США до України в рамках гарантій безпеки літаки-винищувачі, американський президент відповів "можливо ми щось зробимо".

Контекст: 18 серпня президент Трамп заявив, що після переговорів із президентом України і європейськими лідерами у Вашингтоні та дзвінка Путіну він почав організацію зустрічі між Путіним і Зеленським. Український лідер заявив, що готовий зустрітись з Путіним "без будь-яких умов". Водночас у Кремлі не підтверджують, що лідер РФ готовий до такої зустрічі.

2. Біля Куп’янська ЗСУ звільнили село, з якого росіяни контролювали трасу на місто

Згідно з оновленими мапами DeepState за 29 серпня, Сили оборони України звільнили село Мирне неподалік Куп’янська Харківської області. Раніше з цих позицій росіяни могли контролювати трасу на місто.

Те, що українські військові звільнили Мирне, підтвердив Суспільному речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов.

"Станом на зараз росіян з Мирного відкинули. Інформації про поранених або вбитих росіян немає. Військові просуваються далі", — розказав він.

Контекст: начальник Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич зазначав 11 липня, що село Мирне розташоване поруч з Куп'янськом, ці два населені пункти вливаються один в інший.

3. Польща депортувала 15 українців за порушення законодавства

Польська влада депортувала 15 українців та заборонила їм вʼїзд до країни до 10 років. Варшава звинуватила їх у тому, що вони "становили загрозу громадській безпеці та порядку в Польщі".

У польській прикордонній службі стверджують, що депортовані українці "були неодноразово засуджені за крадіжки, грабежі та водіння в нетверезому стані та становили загрозу громадській безпеці та порядку в Польщі". Українців передали Державній прикордонній службі України.

Контекст: 9 серпня під час концерту білоруського співака Макса Коржа у Варшаві поліція заарештувала 109 людей за численні правопорушення, зокрема, за звинуваченнями у зберіганні наркотиків, напад на охоронців, зберігання та пронесення піротехнічних виробів, а також незаконне проникнення на стадіон. Згодом польський прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що Польща вишле з країни 57 українців та 6 білорусів, яких заарештували під час концерту за порушення громадського порядку.

4. Каллас заявила, що РФ отримає заморожені активи лише тоді, коли компенсує Україні збитки від війни

Висока представниця ЄС Кая Каллас повідомила, що під час зустрічі у Копенгагені 30 серпня міністри закордонних справ країни Євросоюзу погодились, що РФ не має отримати свої заморожені активи, поки не компенсує Україні збитки від війни, яку ж і розпочала.

"Міністри визнали необхідність вирішити проблему дефіциту фінансування України та притягнути Росію до відповідальності за військові збитки. Для досягнення цієї мети важливо вивчити всі можливі шляхи, мінімізуючи потенційні ризики. І я хочу підкреслити, що фінансові ринки не відреагували, коли ми заморозили активи", — сказала вона.

Висока представниця ЄС також визнала, що РФ "не готується до миру", а навпаки — до подальшої війни. Вона навела у приклад обстріл російськими військами Києва в ніч на 28 серпня. Тоді загинуло понад 20 людей, серед них діти.

"Міністри обговорили шляхи подальшого посилення тиску на РФ, щоб вона дійсно пішла на переговори, дійсно сіла за стіл переговорів і обговорила питання з Україною. Санкції позбавили Росію десятків мільярдів євро, які вона могла б витратити на фінансування війни. Міністри обговорили можливі компоненти наступного пакета санкцій. Варіанти включають вторинні санкції проти тих, хто підтримує війну РФ, а також заборону імпорту та мита на російські товари", — сказала Каллас.

Вона також додала, що попросила представників країн-членів ЄС надати пропозиції щодо подальших санкцій проти російського тіньового російського, який перевозить нафту.

Контекст: з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну закордоном виявили заморожені активи Банку Росії на майже 280 млрд євро — понад дві третини з них в Євросоюзі.

5. У Європі відреагували на загибель Андрія Парубія

Посолка Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова, глави МЗС Польщі та Литви Радослав Сікорський та Кястутіс Будрис, президентка Європарламенту Роберта Мецола відреагували на вбивство ексспікера Верховної ради Андрія Парубія у Львові.

Вони висловили співчуття рідним та близьким українського політика та заявили, що "шоковані" такою звісткою.

Контекст: 30 серпня у Львові вбили колишнього спікера Верховної ради, чинного нардепа від "Європейської Солідарності" Андрія Парубія.