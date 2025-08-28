Речниця адміністрації президента США Трампа Керолайн Левітт повідомила, що Дональд Трамп "незадоволений, але й не здивований" новиною про обстріл Києва армією Росії в ніч на 28 серпня.

Про це Керолайн Левітт повідомила на брифінгу 28 серпня.

Керолайн Левітт заявила, що нібито Росія та Україна "не готові самі припинити" війну, яку розпочала РФ проти України.

"Росія атакувала Київ, а також Україна нещодавно завдала удару по російських нафтопереробних заводах. Фактично, вони вивели з ладу 20% потужностей російських нафтопереробних заводів під час своїх атак протягом серпня", — сказала Левітт.

Речниця Білого дому також заявила, що президент Трамп "хоче припинити цю війну".

"Президент продовжує пильно стежити за цим, і ці вбивства, на жаль, триватимуть доти, доки триває війна, тому президент хоче, щоб вона закінчилася. Але саме лідери цих двох країн потребують її закінчення. Та чи хочуть вони, щоб війна закінчилась? Мабуть, теж хочуть. І я думаю, що президент зробить додаткові заяви з цього приводу незабаром", — сказала Керолайн Левітт.

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив: що, очевидно, зустрічі між президентом України Зеленським та очільником Росії Путіним "не буде".

В ніч на 28 серпня Росія масовано атакувала Київ. Відомо про загибель 18 людей, серед них є діти. Рятувальні роботи тривають. Загалом наслідки атаки фіксують у семи районах столиці. 29 серпня у Києві та області оголосили Днем жалоби за загиблими через російську атаку.

Що відомо про можливу зустріч президента України Зеленського та очільника РФ Путіна

18 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським і європейськими лідерами у Вашингтоні та дзвінка Путіну він почав організацію зустрічі між Путіним і Зеленським. Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітись з Путіним "без будь-яких умов".

Водночас у Росії тоді не підтвердили, що Путін готовий до зустрічі із Зеленським: помічник керівника РФ Ушаков заявив, що Трамп та Путін під час розмови висловились "на підтримку прямих переговорів між делегаціями Росії та України", а також обговорили "ідею підвищення рівня представників України та Росії на переговорах".

21 серпня глава МЗС Росії Лавров заявив, що Путін готовий зустрітися з президентом України Зеленським, тільки якщо всі питання, які потребують обговорення на вищому рівні, "будуть добре пропрацьовані", а "експерти, міністри підготують відповідні рекомендації".

Також Лавров заявив: "Коли і якщо справа дійде до підписання майбутніх домовленостей з Україною, то буде розв'язане питання про легітимність персони, яка підписує ці домовленості з української сторони".

Президент США Дональд Трамп повідомив, що протягом двох тижнів його адміністрація знатиме, чи буде мир в Україні. Якщо цього не станеться — він "діятиме інакше".

24 серпня глава МЗС Росії Лавров заявив NBC News, що зустріч між Зеленським та Путіним — "чутки", а під час зустрічі Трампа та Путіна на Алясці 15 серпня "ця тема взагалі не підіймалась".

26 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що США розпочнуть проти Росії "економічну війну", якщо її керівництво відмовиться, або уникатиме переговорів щодо припинення війни РФ проти України.