Президент Володимир Зеленський заявив, що він готовий до зустрічі на рівні лідерів для обговорення припинення війни РФ проти України, але Москва лише висуває нові умови та продовжує агресію.

Про це він сказав під час розмови із генеральним секретарем ООН Антоніо Гуттерішем 28 серпня.

За словами глави держави, вони обговорили необхідні кроки для того, аби зупинити вбивства людей в Україні.

"Україна готова до зустрічі на рівні лідерів. Тільки в такому форматі можна обговорити всі найважливіші питання. Утім Росія у відповідь лише висуває нові умови та продовжує свою агресію", — сказав Зеленський.

Він підкреслив, Україна підтримує позицію генсека ООН, що "припинення вогню мало б стати першим кроком до реального миру"

"Дякую за чітку підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Світ має відновити силу міжнародного права та повагу до принципів Статуту ООН", — сказав президент.

Він додав, що також обговорив із Гуттерішем підготовку до 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН, на полях якої Україна організує "важливі заходи" та висловив сподівання, що очільник організації особисто візьме участь у цьому.

Лідер США Дональд Трамп після переговорів у Вашингтоні 18 серпня із президентом Володимиром Зеленським і європейськими лідерами зателефонував лідеру РФ Володимиру Путіну та заявив про підготовку двосторонньої зустрічі. За його словами, після цього може бути тристороння зустріч за участі лідерів США, Росії та України.

Сам Зеленський на брифінгу сказав, що готовий зустрітися з Путіним без будь-яких умов. На його думку, якщо Україна зараз наполягатиме на припиненні вогню, то РФ почне висувати низку інших умов.

Водночас у РФ не підтверджують, що Путін готовий до зустрічі із Зеленським. Помічник очільника Кремля Ушаков заявив, що Трамп та Путін під час розмови висловились "на підтримку прямих переговорів між делегаціями РФ та України", а також обговорили "ідею підвищення рівня представників України та РФ на перемовинах".