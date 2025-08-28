Вранці 28 серпня у російському місті Твєрь внаслідок вибуху було знищено вузлову залізничну станцію.

Про це Суспільному повідомили джерела в українській розвідці.

За словами нашого співрозмовника, на залізничній станції близько 5:00 ранку за місцевим часом пролунав вибух. Під залізничними цистернами, наповненими пальним, заклали вибухівку та дистанційно привели її у дію.

Він також зазначив, що атака на вузлову станцію у Твєрі є частиною комплексу заходів зі знищення логістичних спроможностей Росії у постачанні російській армії паливно-мастильних матеріалів, боєприпасів та доставки особового складу.

Як повідомляли джерела у ГУР МО, 26 серпня на магістральному нафтопроводі "Рязань-Москва", який є одним з головних джерел постачання нафтопродуктів до Москви, стався потужний вибух.