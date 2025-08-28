Державна служба України з етнополітики та свободи совісті заявила, що Київську метрополію УПЦ (УПЦ МП) визнано афілійованою з Російською православною церквою (РПЦ). Діяльність РПЦ в Україні заборонена.

Про це йдеться на сайті Державної служби з етнополітики.

Тепер Державна служба з етнополітики може звернутись до суду щодо припинення діяльності УПЦ МП в Україні.

Раніше Державна служба з етнополітики заявляла про виявлення ознак афілійованості Київської митрополії УПЦ МП з РПЦ, а саме УПЦ МП входила до складу Російської православної церкви.

УПЦ МП отримала 30 днів для того, щоб вийти зі складу Російської православної церкви.

У Київській митрополії УПЦ повідомляли Суспільному, що "не згодні" з висновками про ознаки афілійованості. В УПЦ МП вважають, що ці ознаки Державна служба з етнополітики отримала нібито з документів в Росії, а не зі статуту УПЦ МП.