У ніч на 27 серпня Росія безпілотниками атакувала цивільну інфраструктуру України. Цілеспрямованих ударів зазнали об’єкти енергетичної та газотранспортної систем у шести областях України. Йдеться про Сумщину, Полтавщину, Донеччину, Чернігівщину, Харківщину та Запорізьку область.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики.

Там розповіли, що близько 01:00 ночі внаслідок удару російських БПЛА було пошкоджено обладнання на одній із ключових підстанцій у Сумах, внаслідок чого без світла залишилась значна частина міста та промислових споживачів.

На Полтавщині російська армія цілеспрямовано комплексно атакувала об'єкти газотранспортної інфраструктури, завдавши значних ушкоджень.

"Розцінюємо російські атаки як продовження свідомої політики РФ з руйнування цивільної інфраструктури України напередодні опалювального сезону. Це черговий акт енергетичного терору, спрямований проти мирного населення", — заявили у відомстві.

Енергетики та газовики докладають зусиль для якнайшвидшого відновлення енерго- та газопостачання. На місці влучань працюють аварійні та рятувальні служби, а оцінка завданої шкоди — триває.

Як повідомляли у Повітряних силах ЗСУ, проти ночі 27 серпня РФ запустила по Україні 95 безпілотників. Силам ППО вдалося знешкодити 74 дрони. Також було зафіксовано влучання БПЛА на 9 локаціях.