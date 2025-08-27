Спецпосланець президента США Стів Віткофф анонсував зустріч з українськими представниками в Нью-Йорку. Президент США Дональд Трамп заявив, що США розпочнуть проти Росії "економічну війну", якщо її керівництво відмовиться, або уникатиме переговорів. Президент Зеленський назвав потенційні майданчики для зустрічей з росіянами та розповів щодо яких країн застосують механізм множинного громадянства. Суспільне зібрало головні новини ранку 26 серпня.

1. Віткофф анонсував зустріч з українськими представниками в Нью-Йорку

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф заявив, що цього тижня планує зустрітися з українськими представниками у Нью-Йорку. Про це пише агентство Reuters.

"Я зустрічаюся з українцями цього тижня. Тож я зустрінуся з ними цього тижня в Нью-Йорку, і це важливий сигнал того, що ми щодня розмовляємо з росіянами", — сказав Віткофф в ефірі програми Special Report на телеканалі Fox News.

Контекст: Раніше спецпредставник президент США Стів Віткофф розповідав, що сподівається на урегулювання війни Росії проти України до "кінця цього року".

2. Трамп пригрозив Росії "економічною війною", якщо та відмовиться від переговорів

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати розпочнуть проти Росії "економічну війну", у разі відмови її керівництва від переговорів про припинення війни проти України. Про це він сказав на засіданні уряду США.

Трамп також назвав заяву глави МЗС Росії Сергія Лаврова про "нелегітимність" президента України Володимира Зеленського "позерством". Водночас американський лідер зазначив, що його відносини із Зеленським змінилися, адже тепер Вашингтон не надає Києву прямих коштів, а зброю для України закуповують країни НАТО.

Чому це важливо: 25 серпня президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч представників української та американської команд наприкінці поточного тижня. На ній обговорюватимуть можливості майбутніх переговорів між Україною і РФ.

3. Зеленський назвав країни, з якими запровадять множинне громадянство

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з представниками Світового конгресу українців заявив, що першими країнами, з якими діятиме механізм множинного громадянства, стануть Німеччина, Польща та Чехія. Згодом його поширять також на Канаду та США.

За словами президента, уряд найближчим часом ухвалить необхідні нормативні акти. Зеленський наголосив, що це рішення стане кроком до ще більшої єдності українців у світі.

Окрім цього, на зустрічі обговорили питання дипломатичної роботи, повернення викрадених Росією дітей та посилення санкційного тиску.

Контекст: 18 червня 2025 року Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт №11469, який на законодавчому рівні запроваджує в Україні інститут множинного громадянства. 15 липня Зеленський затвердив цей закон.

4. Зеленський: Україна веде контакти з країнами для можливих перемовин із Росією

Президент Володимир Зеленський заявив, що цього тижня українська влада контактуватиме з Туреччиною, країнами Перської затоки та європейськими державами, які можуть стати потенційними майданчиками для переговорів із Росією.

У зверненні 26 серпня він наголосив, що Київ готовий до завершення війни, але потрібен тиск партнерів, зокрема США, на Москву. За словами президента, ключовим інструментом залишаються "сильні санкції та тарифи", які мають змусити Росію сісти за стіл переговорів.

Контекст: 23 серпня Зеленський заявив, що робота над гарантіями безпеки для України триває та усі розробки будуть готові "найближчими днями".