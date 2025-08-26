Віткофф зустрінеться з представниками України в Нью-Йорку

Посол США Стів Віткофф заявив, що цього тижня зустрінеться з представниками України в Нью-Йорку.

Про це пише агентство Reuters.

"Я зустрічаюся з українцями цього тижня. Тож я зустрінуся з ними цього тижня в Нью-Йорку, і це важливий сигнал того, що ми щодня розмовляємо з росіянами", – сказав Віткофф в програмі "Спеціальний репортаж" на Fox News.