27 серпня — 1281-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії.
Головне на цей час:
- Трамп погрозив РФ "економічною війною" у разі відмови від мирних угод. Про це американський президент заявив після засідання уряду США у відповідь на питання журналіста "Чи будуть наслідки для Росії?" (у разі відмови від мирних угод-ред.).
- Спецпредставник президент США з питань Близького Сходу Стів Віткофф сподівається на урегулювання війни Росії проти України, атаки Ізраїля на Іран та ситуації з заручниками, яких утримує угруповання ХАМАС до "кінця цього року".
- Уряд Швеції у межах програми Євросоюзу Ukraine Facility з власної ініціативи виділив для України додаткові 750 млн шведських крон (66,4 млн євро).
- Уряд продовжив виплати вразливим категоріям внутрішньо переміщеним особам (ВПО) ще на 6 місяців — до лютого 2026 року.
- Уряд 26 серпня оновив порядок перетину державного кордону. Тепер чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно виїжджати з України під час воєнного стану.
- Глава бельгійської дипломатії Прево заявив, що Бельгія готова відправити своїх військових в Україну у межах миротворчої місії після остаточного припинення вогню.
Російські війська завдали масованого удару по Сумах
У ніч на 26 серпня російські війська завдали масованого удару по Сумах.
За попередніми даними, жертв немає, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров
Внаслідок атаки пошкоджені об’єкти інфраструктури. На місці працюють аварійні служби
Виконувач обов’язків міського голови Артем Кобзар уточнив, що влучань у житлові квартали міста не зафіксовано.
Віткофф зустрінеться з представниками України в Нью-Йорку
Посол США Стів Віткофф заявив, що цього тижня зустрінеться з представниками України в Нью-Йорку.
Про це пише агентство Reuters.
"Я зустрічаюся з українцями цього тижня. Тож я зустрінуся з ними цього тижня в Нью-Йорку, і це важливий сигнал того, що ми щодня розмовляємо з росіянами", – сказав Віткофф в програмі "Спеціальний репортаж" на Fox News.