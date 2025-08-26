Держагентство PlayCity оштрафувало Instagram-блогера на 4,8 мільйона гривень за незаконну рекламу азартних ігор.

Про це повідомила пресслужба PlayCity.

"Команда PlayCity знайшла нелегальну рекламу казино ще в одного блогера. Йдеться про власника облікового запису @рaрaelіk, у якого майже 300 тисяч підписників. У себе на сторінці блогер системно рекламував азартні ігри, в Stories постив активні посилання на онлайн-казино та заохочував свою аудиторію до участі в ризикованих іграх", — розповіли у держагентстві.

Там зазначили, що цими він порушив рекламне законодавство. За це PlayCity наклало фіксований штраф у розмірі 600 мінімальних зарплат, що становить 4,8 мільйона гривень.

"Перевірки триватимуть. І кожен такий кейс — приклад того, що прозорі та справедливі правила гри будуть працювати для всіх гравців ринку", — додали у держагентстві.

6 серпня PlayCity та американська компанія Meta заблокували сім Instagram-акаунтів за рекламу онлайн-казино. 20 серпня було заблоковано ще сім подібних акаунтів.

Ліквідація КРАІЛ та створення PlayCity

4 грудня 2024 року Верховна рада ухвалила закон №9256д про посилення контролю на гральному ринку, який, зокрема, передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

4 січня 2025 року президент Володимир Зеленський підписав цей закон.

21 березня уряд створив державне агентство PlayCity на заміну КРАІЛ, яке контролюватиме Мінцифра.

25 березня Кабмін ухвалив рішення про ліквідацію КРАІЛ, а її повноваження передав PlayCity, яке очолив Геннадій Новіков. До цього він обіймав посаду заступника керівника апарату КРАІЛ.

Як стверджують у Мінцифри, на попередній посаді Новіков налагодив процес блокування нелегальних онлайн-казино. Лише за 2024 рік заблокували понад 4 500 таких сайтів. Також він сприяв проведенню перевірок організаторів азартних ігор на дотримання законодавства, у результаті чого зібрано майже 18 млн грн штрафів.

2 червня PlayCity офіційно розпочало свою роботу.