Неурядова антикорупційна організація Transparency International Ukraine закликала президента Володимира Зеленського не затверджувати ухвалений Верховною Радою законопроєкт №11533.

Про це йдеться у заяві організації.

Ця законодавча ініціатива, зокрема, передбачає обмеження доступу до інформації в електронній формі про права на нерухоме майно, зареєстроване на будь-яких юридичних осіб. Йдеться про кадастрові номери земельних ділянок та деталізацію про місцеперебування цієї нерухомості.

У Transparency International Ukraine вважають, що такі обмеження ускладнять боротьбу з корупцією.

"Для журналістів-розслідувачів інформація про точні адреси та кадастрові номери є важливим інструментом для виявлення підозрілих звʼязків між юридичними та фізичними особами та можливих зловживань, повʼязаних з нерухомістю. Знайти, кому належить та чи інша прихована нерухомість, записана на юридичну особу, стане значно важче", — пояснили там.

Своєю чергою, громадські організації, як кажуть в організації, також стикнуться з суттєвими складнощами, коли моніторитимуть конкурси на ті чи інші топпосади.

Крім цього, наголошується, що викривачі корупції наштовхнуться на звуження механізмів, що дозволять переконатись в достовірності порушення вимог антикорупційного законодавства і як наслідок опинитись під "зустрічним тиском" з боку тих, кого вони викривають.

"Transparency International Ukraine закликає президента ветувати законопроєкт №11533, щоб захистити інструменти антикорупційної журналістики та громадянського суспільства, а також не допустити нові лазівки для приховування майна корупціонерами", — наголосили в організації.

21 серпня український парламент в цілому ухвалив законопроєкт №11533, який на період воєнного стану та протягом року після його закінчення обмежить доступ до інформації про точне розташування об'єктів нерухомості, а також до кадастрових номерів земельних ділянок.