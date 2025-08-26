Дональд Трамп заявив, що хоче зустрітися з лідером КНДР Кім Чен Ином; президент Польщі хоче прирівняти "бандерівський символ" до нацистських і комуністичних; у США вийшов указ про кримінальне переслідування за спалення американського прапора та Вуді Аллен відреагував на критику МЗС України через участь у московському кінофестивалі: Суспільне зібрало головні новини ранку 26 серпня.

1. Трамп заявив про намір зустрітися з Кім Чен Ином у 2025 році

Президент США Дональд Трамп оголосив, що цього року планує зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Про це він сказав під час переговорів у Білому домі з президентом Південної Кореї Лі Чже Меном, повідомляє Reuters.

Пхеньян поки не відреагував на заяву Трампа, натомість звинуватив США та Сеул у військових навчаннях. Попередні перемовини Трампа і Кіма у 2017–2021 роках не призвели до зупинення ядерної програми КНДР.

Чому це важливо: На заході в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні президент Південної Кореї заявив, що Північна Корея має можливість виробляти 10–20 ядерних боєзарядів щороку.

2. Президент Польщі хоче прирівняти "бандерівський символ" до нацистських і комуністичних

Президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про законодавчу ініціативу, яка передбачає внесення змін до Кримінального кодексу та прирівняння так званого "бандерівського символу" до символів націонал-соціалізму та радянського комунізму, повідомляє Wirtualna Polska.

За словами Навроцького, положення "стоп бандеризму" має закріпити "історичну правду" та посилити відносини з Україною "на основі правди й справедливості всупереч російській пропаганді".

Який саме символ мають на увазі, видання не уточнює.

3. Трамп підписав указ про жорсткіше покарання за наругу над прапором США

Президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ, який зобов’язує федеральні органи влади суворіше реагувати на випадки наруги над американським прапором.

У документі зазначається, що прапор є "найсвятішим символом свободи та сили США", а його спалення може провокувати насильство.

Указ передбачає застосування кримінальних і цивільних законів до порушників, можливу передачу справ на місцевий рівень, а також депортацію іноземців, які брали участь у таких діях.

4. Вуді Аллен відповів на критику України через участь у московському кінофестивалі

Американський режисер Вуді Аллен заперечив звинувачення України у "відбілюванні" російських злочинів після своєї дистанційної участі в Московському міжнародному тижні кіно, пише The Guardian.

Аллен заявив, що вважає Путіна "абсолютно неправим" і назвав війну РФ в Україні "жахливою", але виступив проти "переривання мистецьких розмов".

Аллен наголосив, що не планує знімати фільм у Росії, але має "добрі почуття" до Москви й Санкт-Петербурга.

Контекст: МЗС України назвало його участь "ганьбою й образою для жертв російських військових злочинів". У відомстві підкреслили, що таким кроком режисер "заплющує очі на звірства Росії".