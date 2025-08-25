Відео і текст містить інформацію, яка може шокувати.

Український військовий Владислав вижив після катувань російськими військами. Ті перерізали бійцю горло та скинули в яму. Чоловік зміг вибратись і пʼять діб повз до українських позицій. Зараз військовий перебуває в одній з лікарень Дніпропетровщини — його вже прооперували.

"Його спочатку одні впіймали, а потім вже завели в підвал, там вже були зовсім інші військові. Там їх було двоє, і ці двоє знущалися з них", — каже дружина військового Вікторія.

Жінка розповіла, як російські військові катували її чоловіка — 33-річного нацгвардійця Владислава. Йому перерізали горло і залишили помирати. Але він зміг врятуватись.

Нині боєць у відділенні реанімації лікарні області. Говорити не може — про все, що відбулося, написав у щоденнику. Пригадує: кілька тижнів тому його бригада втратила контроль над позицією поблизу Покровська. Намагаючись допомогти побратимам, Владислав потрапив у полон.

Що згадує захисник та які прогнози дають лікарі — дивіться у репортажі редакції Суспільне Дніпро.