У Литві співробітники Кримінальної митної служби викрили одну з компаній у місті Каунас, яка під прикриттям фіктивних одержувачів у Португалії намагалася відправити в Росію промислове водоочисне обладнання.

Про це пише Delfi.

Зазначається, що нещодавно у компанії пройшли обшуки, було затримано 11 осіб і вилучено кілька тонн різного обладнання, призначеного для проєктів у РФ. Після допиту затриманих відпустили, двом з них обрали запобіжний захід — підписку про невиїзд.

Також затримали дві вантажівки з обладнанням: одну виявили в Каунасі, другу — вже біля литовсько-польського кордону. Ще одну партію продукції правоохоронці затримали в Болгарії.

За даними служби, це обладнання призначалося для конкретних промислових об'єктів у Росії.

"У співпраці з португальською та болгарською поліцією в цих країнах також були проведені обшуки. У Португалії — у фіктивного одержувача фільтруючого обладнання, а в Болгарії — на вантажному терміналі — складі, де зберігається продукція каунаського підприємства", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в ході обшуків було вилучено кілька тонн водоочисного обладнання та його комплектуючих.

Правоохоронні органи підозрюють, що, в обхід міжнародних санкцій, потрапило б до Росії, а частина з нього використовувалася б у нафтовій промисловості країни.

Наразі Кримінальної служби митниці Литви проводить досудове розслідування щодо порушення міжнародних санкцій.