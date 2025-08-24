Перейти до основного змісту
Зеленський присвоїв начальнику Генштабу Гнатову та іншим посадовцям нові звання
Олена Богданьок
Андрій Гнатов, Генштаб ЗСУ. Андрій Гнатов/Фейсбук

Президент України Володимир Зеленський присвоїв військове звання генерал-лейтенанта начальнику Генштабу ЗСУ Андрію Гнатову.

Відповідний указ оприлюднений на сайті президента.

"Присвоїти військове звання генерал-лейтенанта генерал-майору ГНАТОВУ Андрію Вікторовичу — начальнику Генерального штабу Збройних Сил України", — йдеться в указі, датованому 23 серпня.

Також глава держави присвоїв нові звання й іншим посадовцям:

  • звання бригадного генерала полковнику Олексію Осипенку – заступнику командувача Національної гвардії України.
  • спеціальне звання генерала поліції третього рангу полковнику поліції Олександру Ганжі — начальнику Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.
  • спеціальне звання генерал-майора служби цивільного захисту полковнику служби цивільного захисту Артему Астахову — начальнику Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області.
  • звання бригадного генерала полковнику Олегу Воєводіну — першому заступнику начальника Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях.
  • звання генерал-майора бригадному генералу Олександру Птиці — начальнику Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
  • звання генерал-майора бригадному генералу Сергію Голубцову — заступнику командувача Повітряних Сил Збройних Сил України.
  • звання бригадного генерала полковнику Валерію Курачу — командиру 21 армійського корпусу оперативного командування "Північ" Сухопутних військ Збройних Сил України.
  • звання бригадного генерала полковнику Євгенію Курашу — командиру 16 армійського корпусу оперативного командування "Північ" Сухопутних військ Збройних Сил України.
  • звання бригадного генерала полковнику Андрію Ткачуку — начальнику штабу — заступнику командувача Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
  • звання генерал-майора бригадному генералу Олегу Луговському — першому заступнику Голови Служби зовнішньої розвідки України.

Крім того, Зеленський підписав укази про надання низки нагород, серед яких — звання Героя України.

