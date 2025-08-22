Очільник Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що 1 вересня 2025 року завершиться будівництво нового тренувального полігону для польських і українських військовослужбовців.

Про це він написав у соцмережі Х.

Міністр розповів, що це місія, яку в межах НАТО Норвегія вирішила виконувати у партнерстві з Польщею.

"Це також наша філософія – ми хочемо допомогти Україні на території Республіки. Це партнерство з Норвегією дає позитивні результати", – йдеться у дописі Косіняка-Камиша.

За його словами, будівництво цього тренувального полігону розпочалось 14 липня і вже на початку осені роботи закінчать.

"1 вересня цього року все буде завершено і тут, на території Республіки Польща, розпочнеться перший курс підготовки українських військових. Не перший взагалі, звісно, оскільки навчання вже тривають багато місяців, але перший в цьому таборі", – додав він.

У червні цьогоріч у Генштабі ЗСУ повідомляли, що у Польщі в межах тренувальної місії EUMAM Ukraine вже пройшли навчання 30 тисяч українських військовослужбовців.

У листопаді 2024 року Рада ЄС продовжила мандат своєї тренувальної місії (EUMAM Ukraine) для підготовки українських військових на два роки — до 15 листопада 2026 року.