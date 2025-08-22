У колумбійському місті Калі стався вибух замінованого автомобіля біля Військової авіаційної школи. За даними місцевої влади, загинули щонайменше п’ятеро людей, ще 36 дістали поранення.

Про це пише CTV News.

Очевидці розповідають про сильний вибух поблизу авіабази, численні руйнування та велику кількість постраждалих. Кілька будівель і школу поряд евакуювали.

Мер Калі Алехандро Едер оголосив заборону на в’їзд великовантажних авто до міста, побоюючись повторних атак.

Губернаторка регіону Діліан Франсіска Торо назвала подію терористичною атакою.

У Колумбії досі діють збройні бойовики, які не приєдналися до мирної угоди з урядом у 2016 році. Саме їхнє угруповання у червні взяло на себе відповідальність за серію вибухів і нападів у Калі та навколо нього. Тоді загинули семеро людей. Аналітики припускають, що нинішня атака також може бути пов’язана з активізацією бойовиків напередодні виборів 2026 року.