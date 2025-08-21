Міністерство закордонних справ Франції опублікувало заяву, у якій засудило атаки Росії по Україні в ніч на 21 серпня.

Заява опублікована на офіційному сайті МЗС Франції.

Міністерство закордонних справ Франції навело статистику російських обстрілів України. Всього Росія запустила по Україні 574 безпілотники та 40 ракет по житлових районах, йдеться у заяві. Такі дані надали й Повітряні Сили України.

"Ці напади – наймасовіші за місяць – ілюструють небажання Росії серйозно взяти на себе зобов'язання щодо мирних переговорів. Вони ще раз підтверджують необхідність припинити вбивства, а отже, зберегти та посилити тиск на Росію. Франція підтверджує свою підтримку ініціативи президента Трампа щодо досягнення справедливого та міцного миру та продовжуватиме твердо стояти на боці України та її партнерів", — йдеться у заяві МЗС Франції.

У ніч на 21 серпня РФ здійснила масовану атаку, застосувавши ракети різних типів та безпілотники. Загалом Україну атакували 614 засобів повітряного нападу. Сили ППО знищили 577 цілей, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Зокрема, удару зазнали Львів і Мукачево на Закарпатті. У Львові внаслідок атаки пошкоджені десятки будинків, відомо про одного загиблого і двох постраждалих. У Мукачевому Росія завдала ракетного удару по території одного з підприємств міста. Відомо про 12 постраждалих.