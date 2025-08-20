21 серпня — 1275-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- Трамп відвів два тижні на очікування настання миру в Україні. Він заявив, що "протягом 2 тижнів дізнаємось, чи буде мир в Україні, або діятимемо інакше".
- Начальники генштабів збройних сил Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, України, Сполучених Штатів і Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі розробили військові варіанти для підтримки переговорів щодо встановлення тривалого миру в Європі. Ці варіанти будуть представлені відповідним радникам з національної безпеки кожної країни для розгляду.
- Виробник танків Leopard розширює виробничі потужності в Україні. Міністр оборони Денис Шмигаль обговорив з виконавчим директором KNDS Deutschland Ральфом Кетцелем створення нових спільних підприємств в Україні для виробництва техніки та запчастин.
- Армія РФ атакувала Україну дронами і ракетами. Зокрема удару зазнали Львів і Мукачево на Закарпатті. У Львові внаслідок атаки пошкоджені десятки будинків, відомо про одного загиблого і двох постраждалих. У Мукачевому Росія завдала ракетного удару по території одного з підприємств міста. Відомо про 12 постраждалих.
На Київщині спалахнула пожежа внаслідок атаки РФ
Зранку 21 серпня 2025 року у Києві та області була оголошена повітряна тривога. Як повідомили у КМВА, через атаку російських безпілотників. Пізніше у небі над Бориспільським районом здійнявся густий чорний дим. Сталася пожежа через падіння уламків.
Про це Суспільному розповіла речниця Держслужби з надзвичайних ситуацій Вікторія Рубан.
За словами посадовиці, горять чагарники та сухостій. Причина — падіння уламків внаслідок атаки РФ під час оголошеної зранку повітряної тривоги.
Вікторія Рубан також повідомила, що на місці падіння уламків нині працюють пожежники.
Загрози поширення вогню немає. Минулося без постраждалих.
Масове виробництво ракети "Фламінго" заплановане на зиму — Зеленський
Масове виробництво української далекобійної ракети “Фламінго” заплановане на зиму. Про це президент Володимир Зеленськийсказав на зустрічі з журналістами, передає кореспондентка Суспільного.
“Були успішні випробування цієї ракети. І поки що ракета найуспішніша, яка в нас є – вона летить 3 тисячі кілометрів, це важливо. Я вважаю, що ми не можемо багато про це говорити, до того часу, поки у нас немає можливості застосування сотні ракет. До грудня у нас з'явиться їх більше. І до кінця грудня або в січні-лютому повинне бути масове виробництво”, — сказав президент.
За його словами, треба дивитись на успіх у випробуванні та на фінансування цієї програми.
Єрмак: Із ТОТ повернули чотирьох молодих людей та немовля
У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA із тимчасово окупованих територій повернули ще п’ятьох українських громадян — чотирьох молодих людей та немовля.
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"18-річна дівчина провела все дитинство і юність в умовах окупації, під постійним тиском і небезпекою. Її підтримкою всі ці роки була тітка з Києва, яка чекала племінницю у вільній Україні", — написав Єрмак.
Ще одна історія – молода пара з немовлям. Вони жили без світла, води і безпеки. Врешті ухвалили непросте рішення вирватися. Разом із ними виїхав і брат.
Єрмак подякував за допомогу Українській мережі за права дитини та всім партнерам.
У Харківській області під російською окупацією лишається близько 1300 квадратних кілометрів
Про це Українському Радіо Харкова розповів співзасновник аналітичного проєкту DeepState Руслан Микула.
"Грубо прикинути: площа Харківщини у нас 31 400 кв. кілометрів. 1300 (площа окупованої території у квадратних кілометрах — ред.) поділити на 31 400 — це приблизно 4% області. У мене вийшло 4,1%, у них (на мапі України з промаркованими "окупованими РФ" територіями, підготовленою США — ред.) було 4%. Тобто, десь інформація в них достовірна", — сказав Микула.
За словами співзасновника проєкту, під час міжнародних перемовин динаміка просування й активності бойових дій на Харківщині не змінилася.
Динаміка в цілому по Харківщині млява. Ті просування, які є, глобально у межах всієї лінії зіткнення — це цифри, трішки більші за статистичну похибку. Динаміка приблизно стала і вона не є суттєвою в порівнянні з іншими ділянками фронту.
Українець, який підозрюється у підриві "Північних потоків", раніше був співробітником СБУ — WSJ
Українець, заарештований в Італії за підозрою у координації диверсії на газопроводах "Північний потік", є капітаном ЗСУ у відставці. До цього він був співробітником СБУ.
Про це повідомила газета The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела.
"Сергій К., нині відставний капітан ЗСУ, раніше служив у СБУ, а також елітному підрозділі, який захищав Київ у 2022 році. Він командував невеликим підрозділом, діяльність якого була пов'язана з ППО", — йдеться у статті.
Суспільне звернулось за коментарем до СБУ, а також до Міністерства закордонних справ України.
Виробник танків Leopard розширює виробничі потужності в Україні
Міністр оборони Денис Шмигаль обговорив з виконавчим директором KNDS Deutschland Ральфом Кетцелем створення нових спільних підприємств в Україні для виробництва техніки та запчастин.
За словами міністра, також йде робота над запуском ремонтно-сервісних хабів для швидкого відновлення та обслуговування озброєння.
"Компанія планує розвивати мережу центрів для ремонту важкої техніки в Україні. У межах такої співпраці вже відремонтовано перші три системи ППО Gepard", — сказав Шмигаль.
Крім цього, за його твердженням, KNDS Deutschland зацікавлена у досвіді ЗСУ щодо застосування їхніх озброєнь.
"Домовилися встановити таку комунікацію, що забезпечить вдосконалення продукції компанії з врахуванням досвіду сучасної війни", — сказав очільник Міноборони.
KNDS Deutschland є виробником великої кількості бронетехніки, яка перебуває на озброєнні Сил оборони України, зокрема танків Leopard 1 та Leopard 2, самохідних зенітних установок Gepard та самохідних артилерійських установок PzH 2000.
Що відомо про проєкт постанови Верховної ради про зміни кордонів Донецької та Луганської областей
Проєкт постанови Верховної ради про зміни в адміністративно-територіальному устрої та приєднання частин Донецької та Луганської областей до Харківської та Дніпропетровської був зареєстрований напередодні, і сьогодні, 21 серпня, його передали на розгляд Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Авторка документу — депутатка Анна Скороход. Які саме зміни передбачає пропозиція та у чому полягають ризики — читайте.
Про що йдеться у проєкті постанови ВР
Текст документу, зареєстрованого 20 серпня, став доступний сьогодні. Авторка, депутатка Скороход пише, що пропонує змінити адміністративно-територіальний устрій чотирьох областей. Аргументує це у документі так:
"З метою упорядкування адміністративних зв’язків між окремими населеними пунктами Донецької, Дніпропетровської, Луганської і Харківської областей, які були розірвані внаслідок здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, створення умов для ефективного здійснення повноважень органами місцевого самоврядування адміністративно-територіальних одиниць, що знаходяться поза межами зони здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, та забезпечення життєдіяльності у таких адміністративно-територіальних одиниць".
Пропонується передати до Харківської області:
- 5 сіл Сватівського та Сіверськодонецького районів Луганської області.
- 120 сіл і селищ та шість міст (Краматорськ, Слов’янськ, Святогірськ, Миколаївка, Костянтинівка, Дружківка) Краматорського району,
- 20 сіл і три міста (Часів Яр, Лиман та Сіверськ) Бахмутського району.
До Дніпропетровської області:
- 76 сіл і селищ та шість міст (Покровськ, Родинське, Мирноград, Добропілля, Білозерське та Білицьке) Покровського району,
- сім сіл Волноваського району.
У пояснювальній записці авторка аргументує пропозицію тим, що на території Донецької і Луганської областей "розірвані адміністративні зв'язки між окремими населеними пунктами". На сторінці у Facebook вона пояснила, що ця постанова має "дати гарантію: ці території залишаться українськими". А також додала, що "утримання Луганської та Донецької ОДА коштує державі понад 50 мільйонів гривень щомісяця і це нераціональні витрати, адже їхні функції можуть ефективно виконувати Харківська та Дніпропетровська області".
Зеленський назвав два формати, у яких можна досягти прогресу для завершення війни
Президент України Володимир Зеленський назвав два формати, у яких можна досягти прогресу для завершення війни, яку розпочала Росія проти України.
Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні.
"Є два формати, у яких реально досягти прогресу. Це формати на рівні лідерів. Двосторонній формат – Україна та Росія. І тристоронній – Україна, Сполучені Штати, Росія. Ми обговорювали це у Вашингтоні. Путін говорив про це на дзвінку Президенту Трампу. Зараз сигнали з Росії просто, якщо чесно, непристойні. Вони намагаються зіскочити з необхідності провод
Протягом 2 тижнів дізнаємось, чи буде мир в Україні, або діятимемо інакше — Трамп
Про це Дональд Трамп сказав в інтервʼю ведучому подкасту "Todd Starnes Show" консервативному журналісту Тодду Старнесу.
"Я дам вам знати через два тижні. Після двох тижнів ми знатимемо, чи буде мир в Україні. Інакше ми діятимемо інакше. Але ми знатимемо дуже скоро", — сказав Трамп.
Також президент США Трамп оцінив образ президента Зеленського під час зустрічі у Білому Домі 18 серпня.
"Він мав добрий вигляд. Він тут для лобіювання. Це важка війна", — сказав Трамп.
Платформа United24 запустила мобільний застосунок
Фандрейзингова платформа United24 запустила власний мобільний застосунок. Наразі за допомогою додатку можна підтримати пʼять підрозділів безпілотних систем ЗСУ, повідомила пресслужба United24.
Зазначається, що застосунок має інтерактивну стрічку з актуальними зборами й тепер українці та люди зі всього світу можуть задонантити, обравши певний підрозділ — "Ахіллес", "Рарог", "Птахи Мадяра", "Фенікс" і "К-2".
"Надсилайте слова підтримки та завдяки прозорій статистиці й регулярним оновленням стежте за впливом ваших внесків. Спостерігайте за життям підрозділів, що перебувають на передовій. Ексклюзивні фото й відео, особиста подяка, звіти з фронту та результати завершених зборів — усе в одному застосунку" — розповіли в United24.
Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, у застосунку можна персоналізувати свій профіль. Зокрема обирати аватар та створити унікальний позивний.
"Додали гейміфікацію — цифрові аватари, позивні, рейтинги та нагороди за донати, щоб донори відчували себе частиною обраних підрозділів", — сказав він.
Об’єднаний комітет начальників штабів розробив військові варіанти для підтримки переговорів щодо завершення війни
Керівники генштабів збройних сил Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, України, Сполучених Штатів і Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі зустрілися у Вашингтоні, округ Колумбія.
Як повідомив Речник Об’єднаного штабу Джозеф Холстед, начальники оборонних відомств розробили військові варіанти для підтримки переговорів щодо встановлення тривалого миру в Європі.
"Ці варіанти будуть представлені відповідним радникам з національної безпеки кожної країни для відповідного розгляду в поточних дипломатичних зусиллях. Планування та спілкування триватимуть у міру розвитку переговорів", – йдеться в заяві.
Зеленський підписав закон про збільшення відпусток для військових до 30 днів
Володимир Зеленський підписав закон, який збільшує відпустки військовим з 15 до 30 днів на рік. Закон набуде чинності за місяць.
Про це повідомив заступник голови офісу президента Павло Паліса.
За словами Павла Паліси, ще 15 днів можуть надати залежно від можливостей у підрозділі.
"Учасники бойових дій тепер матимуть можливість отримати додаткові 14 днів відпустки, що були неактивними під час воєнного стану", — зауважив Павло Паліса.
Військовослужбовці, які служать за контрактом "18-24 роки" і не мають вищої освіти, але у процесі навчання, тепер можуть отримати відпустку на складання іспитів.
У Повітряних силах не підтвердили, що по Сумах вдарили ракетою "Циркон"
Близько 5:00 ранку 21 серпня у Сумах пролунав вибух. Ресурс "Defence Express", посилаючись на власні джерела, повідомив, що це був удар гіперзвуковою ракетою 3М22 "Циркон", яку випустили з Криму. У Повітряних силах цю інформацію не підтвердили.
"Удар саме цією ракетою підтверджено за результатами аналізу уламків, про що "Defense Express" дізнався з власних джерел. Також отримано інформацію, що за весь час це був лише 14 пуск "Циркона". Це та сама ракета, яка у ранковому звіті від Повітряних сил України, тобто ще до завершення ідентифікації, була позначена як "невстановленого типу". Результат цього пуску характеризований фразою "успіху не мав", — йдеться у статті "Defence Express".
Суспільне Суми звернулося за коментарем до Повітряних сил. Керівник управління комунікацій Командування ПС ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що наразі у них немає інформації, якою саме ракетою вдарили по Сумах. Тип ракети встановлюватиме експертиза.
Росія через трудових мігрантів намагається тиснути на ближнє зарубіжжя – розвідка
Як повідомляє Служба зовнішньої розвідки, Росія ускладнює перебування трудових мігрантів у країні. Міністерство праці та соціального захисту РФ підготувало проєкт постанови, що передбачає зниження упродовж 2026 року максимально можливої частки іноземних працівників у низці секторів економіки, зокрема галузі харчування, сільському господарстві та деревообробці.
Станом на кінець першого півріччя поточного року на міграційному обліку в РФ перебувало понад шість мільйонів іноземних громадян. Переважна частина – з країн Центральної Азії: Таджикистану, Киргизстану, Узбекистану, Казахстану, Туркменістану. Більшість – працездатні люди, які забезпечують базові ланки російської економіки. Останнім часом російські законодавці системно посилили вимоги до їх перебування, зокрема через обов’язкові тести на знання російської мови, історії та основ законодавства РФ.
Складнощі під час отримання (продовження) трудової візи вже спонукають багатьох заробітчан вирушати додому. Замінити трудових мігрантів із країн колишнього срср планують "слухняними" робітниками з "візових країн" далекого зарубіжжя – Північної Кореї, Індії, Пакистану, Африки, Китаю та інших. Вони заїжджатимуть у РФ за урядовими квотами організованими групами. На законодавчому рівні їх звільнено від обов’язкових тестів та інших умовностей для отримання дозволів на роботу.
На Чернігівщині внаслідок російської атаки FPV-дроном поранення зазнали мати й донька
Про це Суспільному у коментарі сказав голова Корюківської громади Ратан Ахмедов.
За його словами, повідомлення про початок повітряної тривоги не було через близькість розташування до кордону з РФ.
"Вона просто не встигає надійти. Останнім часом доволі часто росіяни почали атакувати це село. До цього — у вівторок (19 серпня, — ред.). Але тоді без жертв. Вони (російські військові, — ред.) також застосовують по прикордонним селам оптоволокно, "Молнію", коптери".
На Новопавлівському напрямку російські війська потихеньку просуваються — військовий 23 ОМБр
На Новопавлівському напрямку російські війська просуваються. Ситуація критично важка. Російська армія штурмує українські позиції малими групами за підтримки авіації, дронів та артилерії. Вони не полишають спроб пройти до адміністративних кордонів Донеччини та Дніпропетровщини.
Про це 21 серпня в етері телемарафону "Єдині новини" розповів командир танкової роти танкового батальйону 23 ОМБр Дмитро Сухина.
"Наш підрозділ — на Новопавлівському напрямку. Ворог потихеньку просувається. Ситуація критично важка, на жаль. Ворог малими групами, по два, по три бійці штурмують наші позиції, потому в них є підтримка авіаударами, підтримка артилерією. І також їхні дрони все частіше використовуються на дальню відстань. Тому противник не полишає спроб дійти до комунікативних кордонів Донеччини, і надалі хоче атакувати Дніпропетровську область", — сказав військовий Дмитро Сухина.
Росіяни безпілотником атакували село в Корюківській громаді, поранені дві жінки
Вдень 21 серпня росіяни безпілотником атакували село в Корюківській громаді. БпЛА поцілив на подвір'я, де перебували дві жінки. Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Facebook.
За його словами, поранені — 66-річна місцева жителька та 46-річна жінка, яка була в неї в гостях.
"Їх ушпиталили з численними травмами і пораненнями. Одна постраждала у стані середньої тяжкості. За життя іншої борються лікарі — жінка в реанімації", — пише Чаус.
Поліцейські фіксують наслідки атаки та збирають докази чергових воєнних злочинів росіян. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.
Російські обстріли ілюструють небажання взяти на себе зобов'язання щодо мирних переговорів — МЗС Франції
Міністерство закордонних справ Франції опублікувало заяву, у якій засудило удари Росії по Україні в ніч на 21 серпня. Заява опублікована на офіційному сайті МЗС Франції.
Міністерство закордонних справ Франції навело статистику російських обстрілів України. Всього Росія запустила по Україні 574 безпілотники та 40 ракет по житлових районах, йдеться у заяві. Такі дані надали й Повітряні Сили України.
"Ці напади – наймасовіші за місяць – ілюструють небажання Росії серйозно взяти на себе зобов'язання щодо мирних переговорів. Вони ще раз підтверджують необхідність припинити вбивства, а отже, зберегти та посилити тиск на Росію. Франція підтверджує свою підтримку ініціативи президента Трампа щодо досягнення справедливого та міцного миру та продовжуватиме твердо стояти на боці України та її партнерів", — йдеться у заяві МЗС Франції.
Польща надіслала Росії ноту протесту через падіння дрона у Люблінському воєводстві
Міністерство закордонних справ Польщі направило Росії ноту протесту, в якій висловило свій рішучий протест проти інциденту з дроном, що стався в ніч з 19 на 20 серпня 2025 року в селі Осини, Люблінське воєводство.
Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті МЗС Польщі.
МЗС Польщі у ноті протесту заявляє, що падіння дрона та його подальший вибух — це "порушення Росією зобов’язань щодо поваги до суверенітету Польщі" та порушення РФ Конвенції про міжнародну цивільну авіацію.
"Міністерство вважає цю подію черговою навмисною провокацією, що відповідає схемі гібридних дій, що здійснюються Російською Федерацією проти Польщі та інших європейських країн. Ми рішуче засуджуємо всі дії російської сторони, які становлять загрозу для цивільного населення, інфраструктури та безпеки повітряного руху", — йдеться у заяві.
МЗС Польщі у ноті протесту вимагає від Росії надати пояснення щодо інциденту, зокрема обставин та причин появи дрона у Польщі, а також інформацію про дії, вжиті відповідними органами Росії для запобігання подібним ситуаціям у майбутньому.
О 2 ночі 20 серпня у селі Осини Люблінського воєводства на кукурудзяне поле впав невідомий об'єкт, який потім вибухнув. Заступник оперативного командувача Збройних сил Польщі Маліновський повідомив, що це міг бути дрон-обманка, а вибухівка необхідна для "самознищення".
Рада у першому читанні підтримала виплати військовим з тяжкими захворюваннями після полону
Верховна рада у четвер, 21 серпня, проголосувала в першому читанні за законопроєкт №13627, який передбачає виплати 50 тисяч щомісяця для військових після полону впродовж перших трьох місяців лікування. Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк і Олексій Гончаренко, а також заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук.
"За" проголосували 270 народних обранців.
Ініціаторкою законодавчої ініціативи виступила народна депутатка Анна Пуртова зі “Слуги Народу”.
“Бажано б нам з такими законами не затягувати, але добре що хоч зараз знайшли час на це. Далі ще друге читання”, — написав Железняк.
Україна не збирається проводити референдум щодо внесення змін до Конституції для визнання російської окупації — Єрмак
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що українська влада не розглядає можливість проведення референдуму щодо внесення змін до Конституції для визнання російської окупації.
Про це він розповів в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera.
"Ми цього (йдеться про референдум — ред.) не робимо, і наразі ми не маємо наміру поступатися жодною частиною нашої землі. Але сьогодні ми реалістичні та знаємо, що агресор окупував деякі регіони, і поки що ми не можемо звільнити їх за допомогою зброї", — сказав Єрмак.
Водночас посадовець наголосив, що Україна хоче припинити війну та отримати гарантії, що вона не повториться.
"Зеленський чітко заявив: усі територіальні питання будуть розглянуті на його двосторонній зустрічі з Путіним.... Крім того, переговори мають розпочатися з нинішньої лінії фронту, і в будь-якому разі ми не відмовимося від наших національних територій. Ми визнаємо ситуацію, створену війною, і хочемо її обговорити", — додав керівник ОПУ.
Віктор Розовий зізнався в нецільовому використанні коштів, призначених на його реабілітацію
Віктор Розовий стверджує, що він переказав своїй колишній дружині Ользі Мерзлікіній 500 тисяч гривень. Кошти він узяв із банки, де був збір для його реабілітації. Про це він розповів в інтерв'ю Раміні Есхакзай.
Гуморист зазначив, що його колишня партнерка витратила ці гроші на купівлю нового автомобіля.
Також Розовий сказав, що зараз він має значні прибутки, однак компенсувати 500 тисяч донатних коштів не збирається.
За його словами, він отримає реабілітацію безкоштовно, в Unbroken. Окрім того, колишній військовий має виплати від держави, адже був поранений під час бойового завдання.
В Італії заарештували українця, підозрюваного у підриві "Північного потоку"
Італійська поліція заарештувала українця, якого підозрюють у підриві газопроводу "Північний потік". Про це повідомила прокуратура Німеччини.
Підозрюваний — громадянин України Сергій К., повідомляє прокуратура. Його заарештували у провінції Ріміні в Італії.
Прокуратура Німеччини звинувачує українця у нібито координації операції з підриву ниток газопроводу "Північний потік-1" і "Північний потік-2" поблизу острова Борнхольм у вересні 2022 року.
Прокуратура стверджує, що підозрюваний разом зі спільниками орендували вітрильну яхту, що вирушила з Ростока в Німеччині. Яхту раніше орендували в німецької компанії через посередників за підробленими документами, що посвідчують особу. Вибухи суттєво пошкодили обидва трубопроводи.
Українця екстрадують з Італії до Німеччини до суду.
Лавров назвав умови для зустрічі Зеленського і Путіна
Лідер РФ Володимир Путін готовий зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, тільки якщо всі питання, які потребують обговорення на вищому рівні, "будуть добре пропрацьовані", а "експерти, міністри підготують відповідні рекомендації".
Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, передають РИА Новости та Интерфакс.
Він також заявив: "Коли і якщо справа дійде до підписання майбутніх домовленостей з Україною, то буде розв'язане питання про легітимність персони, яка підписує ці домовленості з української сторони".
Також Лавров заявив, що присутність іноземних військ в Україні для РФ повністю неприйнятна і Росія вважає актуальним "принцип колективного надання гарантій" в Україні.
"Росія підтримує принципи гарантій безпеки, погоджені у Стамбулі у 2022 році, все інше – безперспективні витівки", заявив Лавров.
Під час переговорів у Стамбулі у 2022 році серед умов РФ були:
- нейтральний статус України (відмова від НАТО);
- обмеження чисельності ЗСУ;
- фактично російський контроль над Кримом, Луганською та Донецькою областями;
- заборона розміщення іноземних військових баз та зброї на території України;
- скасування санкцій.
Президент Угорщини Шуйок висловив співчуття через російську атаку по Мукачеву, але потім прибрав згадку про Росію
Президент Угорщини Тамаш Шуйок висловив співчуття через російську атаку по Мукачеву, але пізніше він прибрав згадку про РФ. Публікацію про ракетний удар по підприємству в Мукачеві президент Угорщини написав у Facebook.
"Висловлюю глибоке співчуття жертвам ракетного удару в Мукачеві, бажаю їм швидкого одужання. Негайне припинення російсько-українського конфлікту — в наших інтересах. Я впевнений, що воюючі сторони зможуть це побачити і, завдяки міжнародним дипломатичним зусиллям, незабаром покладуть край цій нелюдській та безглуздій різанині", — йдеться в публікації президента Угорщини.
У першій версії публікації угорський президент висловлює глибоке співчуття постраждалим від російського ракетного удару по Мукачеву та бажає їм одужання. Згодом допис змінився: формулювання "російського ракетного удару" Тамаш Шуйок замінив на "ракетного удару".
ЗСУ уразили склад БпЛА у Донецьку, Новошахтинський завод нафтопродуктів і паливну базу — Генштаб
Генштаб ЗСУ у четвер, 21 серпня, підтвердив ураження Новошахтинського заводу нафтопродуктів у Ростовській області та ще низки важливих об’єктів РФ: складу дронів у Донецьку та базу пально-мастильних матеріалів у Воронезькій області.
Відповідну інформацію Генштаб оприлюднив у соцмережах.
“В рамках зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального до військових частин окупантів, у ніч на 21 серпня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили “Новошахтинский завод нафтопродуктів”, — йдеться у повідомленні.
Завод є одним з найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні Росії та бере участь у забезпеченні збройних сил РФ. Загальний об'єм резервуарів — понад 210 тисяч кубічних метрів.
“Зафіксовано численні вибухи. Ціль уражено”, — відзвітували в Генштабі.
Також, підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ, щоб зменшити спроможності росіян із застосування БпЛА дальньої дії, уразили склад БпЛА і логістичний хаб у тимчасово окупованому Донецьку. Там підтверджується ураження та численні вибухи в районі об’єкта.
Окрім того, зафіксували влучання в районі бази пально-мастильних матеріалів російських окупантів у Воронезькій області РФ. Результати вогневого ураження уточнюються.
У Криму Сили спеціальних операцій уразили залізницю у Джанкої: порушено логістику окупантів з південного напрямку
У Силах спеціальних операцій підтвердили інформацію про нічну атаку на залізничну інфраструктуру окупованого Криму в районі Джанкоя. Там, за інформацією військових, було влучання в рухомий склад російської армії з пально-мастильними матеріалами.
Про це повідомили у Силах спеціальних операцій в Telegram.
"Сили спеціальних операцій ЗС України провели спеціальні дії поблизу залізничної станції Джанкой. Операція відбулася в ніч на 21 серпня. Спецпризначенці вразили рухомий склад росіян із пально-мастильними матеріалами. Внаслідок спеціальних дій ускладнене забезпечення південного угруповання російських військ", — повідомили в ССО.
Місцеві мешканці підтвердили Суспільному Крим інформацію про вибухи 21 серпня у Джанкої.
"Удар був такий, що ледь не повилітали вікна", — зізналась жителька Джанкоя.
Також Міноборони РФ повідомило про знищення 21 безпілотника над Кримом і в акваторії Чорного та Азовського морів 21 серпня у період із 7:00 до 10:00.
"У період з 7:00 до 10:00 черговими засобами ППО перехоплено та знищено 21 український безпілотний літальний апарат літакового типу: 16 БПЛА – над територією Республіки Крим,️ 4 БПЛА – над акваторією Азовського моря, ️ 1 БПЛА – над акваторією Чорного моря", — йдеться у повідомленні.
Сили оборони звільнили більшу частину Товстого на Донеччині — 5 ОВМБр
Воїни 5-ї окремої важкої механізованої бригади під контроль України повернули більшу частину населеного пункту Товсте (до 2025 року — Толстой) у Донецькій області.
Про це повідомили у 5-й окремій важкій механізованій бригаді та ОСУВ "Дніпро" у Telegram.
"Витратили ракети проти американського підприємства, яке виробляло кавомашини", — Зеленський про удар по Мукачеву
Сьогодні вночі Росія завдала ракетного удару по підприємству в Мукачеві. "Це було звичайне цивільне підприємство, американські інвестиції. Виробляли такі звичні побутові речі, як кавомашини. І це росіянам теж мішень. Дуже показово".
Про це написав президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.
"Зараз на підприємстві ще гасять пожежу. Станом на цей час відомо про 15 людей, які постраждали від цього удару. Усім їм надано необхідну допомогу", — ідеться в повідомленні Зеленського.
"Це не перша атака Росії на американський бізнес в Україні", — глава МЗС Сибіга про удар по заводу у Мукачеві
Росія завдала ракетного удару по американському підприємству з виробництва електроніки у Мукачеві на Закарпатті. "Повністю цивільний об'єкт, який не має жодного стосунку до оборони чи військових. Це не перша атака Росії на американський бізнес в Україні, після ударів по офісах Boeing у Києві на початку цього року та інших нападів".
Про це написав глава МЗС України Андрій Сибіга у мережі X.
"Одна з ракет вразила великого американського виробника електроніки в нашому найзахіднішому регіоні, що призвело до серйозних пошкоджень та жертв. Жодної військової логіки чи необхідності, лише терор проти людей, бізнесу та нормального життя в нашій країні", — йдеться у повідомленні Сибіги.
За словами глави МЗС, зусилля, спрямовані на те, щоб змусити Росію припинити війну, є критично важливими. "Ми знову підтверджуємо готовність України докласти всіх зусиль для наближення миру. Зустрічі лідерів у двосторонньому форматі Україна — Росія та тристоронньому форматі Україна — США — Росія мають вирішальне значення для забезпечення дипломатії", — зазначив міністр.
"Не менш важливою є робота з надання Україні надійних гарантій безпеки з боку партнерів, включаючи Сполучені Штати та європейських союзників. Нічні удари також демонструють терміновість посилення протиповітряної оборони України додатковими системами та перехоплювачами", — написав Сибіга.
У Мукачеві зросла кількість постраждалих внаслідок атаки РФ
15 людей, попередньо, постраждали внаслідок обстрілу одного з промислових об’єктів у Мукачеві, повідомили у ДСНС
Виникла масштабна пожежа, площею близько 7 тис. кв. м.
На місці події працюють всі оперативні служби. Триває ліквідація наслідків російського обстрілу.
Сили ППО вночі знищили 577 цілей
У ніч на 21 серпня (із 18:40 20 серпня) РФ здійснила масовану атаку, застосувавши ракети різних типів та безпілотники. Загалом Україну атакували 614 засобів повітряного нападу. Сили ППО знищили 577 цілей.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Росіяни атакували
- 574 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, РФ, Гвардійське, ТОТ Криму;
- 4 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької та Воронезької області, РФ;
- 2 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької обл. – рф.;
- 19 крилатими ракетами Х-101 із повітряного простору Саратовської обл. – рф;
- 14 крилатими ракетами Калібр із акваторії Чорного моря;
- 1 ракетою невстановленого типу із Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00, сили ППО збили/подавили 577 повітряних цілей:
- 546 БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;
- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
- 18 крилатих ракет Х-101;
- 12 крилатих ракет Калібр.
"Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 11 локаціях, падіння збитих (уламки) на 3 локаціях", — повідомили у ПС.
Вранці 21 серпня Закарпаття атакував безпілотник: пошкоджено будівлю та лінію електропередач
Вранці 21 серпня Закарпаття атакував російський безпілотник, повідомив очільник ОВА Мирослав Білецький.
За його словами, зафіксовано падіння БпЛА (попередньо — "шахед") у селі Липовець Хустського району.
"За попередніми даними, жертв немає. Пошкоджено господарську будівлю, вибито вікна у житловому будинку та пошкоджено лінію електропередач", – йдеться у повідомленні.
На місце події виїхали відповідні служби, додав Білецький.
У Львові зросла кількість постраждалих
Внаслідок удару РФ по Львову постраждало троє людй, повідомив мер Садовий.
"Повідомили про ще одну третю постраждалу. Жінка, 38 років, у лікарні святого Пантелеймона. Поверхнева рана грудної клітки, гематоми, забій легень. Стан середньої важкості, обстежується", — повідомив він.
У Луцьку пролунала серія вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Армія РФ атакувала село на Запоріжжі: є поранена
Сьогодні, 21 серпня, російські війська атакували одне із сіл Пологівського району Запорізької області. Внаслідок обстрілу дістала поранень 85-річна жінка.
Про це повідомив начальник ЗОВА Іван Федоров.
Зазначається, що армія РФ завдала по селу три удари авіабомбами. Обстрілом поранено 85-річну жінку, у неї переломи, рвані рани та контузія. На місці удару працюють всі відповідні служби.
Венс: Європа має взяти "левову частку" тягаря гарантій безпеки для України
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що саме європейські країни повинні взяти на себе основні фінансові зобов’язання у майбутній угоді щодо гарантій безпеки для України.
Про це він сказав в інтерв’ю програмі The Ingraham Angle на телеканалі Fox News.
"Я не думаю, що ми повинні нести цей тягар. Ми готові допомогти, якщо це зупинить війну і вбивства, але головну роль має відігравати Європа. Це їхній континент, їхня безпека, і президент чітко дав зрозуміти, що вони повинні діяти", — зазначив Венс.
За його словами, Сполучені Штати відкриті до обговорення, але не братимуть на себе зобов’язань, поки не буде зрозуміло, які саме кроки потрібні для припинення війни.
Венс також наголосив, що зустріч Володимира Зеленського з Володимиром Путіним може відбутися навіть без узгодження всіх деталей мирної угоди.
"Іноді особиста зустріч лідерів допомагає зрушити процес з мертвої точки", — сказав він.
Ракетний удар по підприємству в Мукачеві: відомо про 12 травмованих
У Мукачеві до лікарні доставили десятьох людей, ще двоє травмованих звернулися до медиків самостійно, повідомили на Facebook-сторінці Мукачівської міської ради.
Також там додали, що на стаціонарному лікуванні перебуває 5 пацієнтів, один із них переведений до обласної лікарні. Всім потерпілим надали медичну допомогу, стан пацієнтів стабільний.
За інформацією очільника ОВА Мирослава Білецького, внаслідок удару зруйновано складські приміщення. Наразі на місці події розгорнуто оперативний штаб.
В ефірі "Суспільне.Студія" Білецький додав, що близько 4:40 російські військові вдарили по підприємству двома ракетами типу "Калібр". З 12 травмованих двоє людей у важкому стані.
Загалом на місці події працювали близько 15 бригад екстреної швидкої допомоги та 8 бригад ДСНС.
Російські війська атакували Запоріжжя
1 серпня, російські війська завдали два удари по Запоріжжю. Є пошкодження на кількох об'єктах промислової інфраструктури. Також зазнали пошкоджень багатоповерхівки та приватні будинки. Попередньо, загиблих та поранених немає.
У Львові після нічної атаки є згиблий постраждалі
Вибуховою хвилею пошкоджено десятки будинків. Знову є пошкодження на вул. Олени Степанівни, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.
Усі служби працюють на місці. Також є інформація про загоряння у інших місцях.
На війні в Україні РФ втратила 830 військових за добу — Генштаб
Станом на ранок 21 серпня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 1 073 530 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За добу російське військо втратило 830 солдатів.
З техніки росіяни втратили:
- танків – 11120 (+1) од
- бойових броньованих машин – 23157 (+5) од
- артилерійських систем – 31789 (+41) од
- РСЗВ – 1471 (+1) од
- засоби ППО – 1209 (+1) од
- літаків – 422 (+0) од
- гелікоптерів – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 52469 (+315)
- крилаті ракети – 3565 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 59316 (+114)
- спеціальна техніка – 3944 (+1).
Дані уточнюються.
Київ — відбій повітряної тривоги
У Києві відбій повітряної тривоги, повідомили в КМДА.
РФ вдарила по території одного з підприємств Мукачева
У ніч на 21 серпня росіяни вдарили по території одного з підприємств Мукачева Закарпатської області.
Про це повідомила Мукачівська міськрада
"Внаслідок ворожої атаки вночі стався удар по території одного з підприємств міста. На місці події працюють рятувальні служби", - йдеться у повідомленні.
На Хмельниччині чутно звуки вибухів
На Хмельниччині чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.
В області оголошена повітряна тривога.
У Львові було чутно звуки вибухів
У Львові було чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.
У Рівному було чутно звуки вибухів
У Рівному було чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.