На Київщині спалахнула пожежа внаслідок атаки РФ

Зранку 21 серпня 2025 року у Києві та області була оголошена повітряна тривога. Як повідомили у КМВА, через атаку російських безпілотників. Пізніше у небі над Бориспільським районом здійнявся густий чорний дим. Сталася пожежа через падіння уламків.

Про це Суспільному розповіла речниця Держслужби з надзвичайних ситуацій Вікторія Рубан.

За словами посадовиці, горять чагарники та сухостій. Причина — падіння уламків внаслідок атаки РФ під час оголошеної зранку повітряної тривоги.

Вікторія Рубан також повідомила, що на місці падіння уламків нині працюють пожежники.

Загрози поширення вогню немає. Минулося без постраждалих.