Президент України Володимир Зеленський вручив відзнаки "Національна легенда України". Нагорода заснована у 2021 році на честь 30-річчя відновлення незалежності України.

Про це повідомила кореспондентка Суспільного.

"Для мене честь вітати сьогодні наших видатних людей і вручити важливу відзнаку "Національна легенда України". Відзнаку, яка має велике значення та мету. Це належне вшанування з боку України своїх талантів, геніїв, героїв. Великих українців та українок, які своєю роботою, творчістю, своїми вчинками прославляють Україну", — прокоментував президент вручення відзнак.

Лауреатами відзнаки "Національна легенда України" у 2025 році стали:

Святослав Вакарчук — співак, музикант, лідер гурту "Океан Ельзи";

Володимир Горбулін — перший віцепрезидент НАН України, Герой України;

команда СБУ за операцію "Павутина";

Сергій Лифарь — артист балету, балетмейстер (посмертно). Нагороду передадуть Київській академії танцю ім. Сержа Лифаря;

Ярослава Магучіх — легкоатлетка, олімпійська чемпіонка. Нагороду вручать після її повернення в Україну з-за кордону;

Людмила Монастирська — оперна співачка;

Анатолій Криволап — художник;

Андрій Сем'янків — капітан медичної служби, письменник;

Джеймс Костянтин Темертей — меценат;

Василь Зінкевич — співак, народний артист України, Герой України.

Співачка Людмила Монастирська у коментарі Суспільному заявила, що нагорода стала для неї неочікуваною.

"Я дуже пишаюся тим, що на міжнародних сценах я представляю вокальну школу саме українську. І саме біля мого прізвища стоїть “Україна”, — сказала Монастирська.

Андрій Семʼянків повідомив Суспільному, що дізнався про вручення нагороди в останній момент.

"Моя робота передбачає, що результат є заслугою всіх. Я був цивільним лікарем, у лютому 2022 року долучився до лав ЗСУ, служив військовим лікарем. Зараз я — командир медичної роти Першого окремого медичного батальйону. Був на півдні, на Харківщині, на сході. Найбільша проблема зараз у тому, що умови війни змінюються. Нові складнощі пов’язані з FPV-дронами. Зараз дуже ускладнена евакуація поранених. Наш підрозділ намагається впровадити роботизовані комплекси наземні, за допомогою яких можна буде вивозити поранених", — розповів Андрій Семʼянків.

Святослав Вакарчук сказав Суспільному, що нагорода не лише для нього, а й для музикантів, з якими він співпрацює, та його команди.

"Мені здається, що це нагорода для всієї української музики, тому що українська музика, особливо зараз, вона просто шаленими темпами розвивається і стає все більш гучною у світі, і несе своє слово. Культура є теж потужною зброєю відстоювання української ідентичності, української незалежності", — сказав Вакарчук.

Спецоперація СБУ "Павутина"

1 червня 2025 року Служба безпеки України провела спецоперацію "Павутина" на території РФ, яку готували понад півтора року. Дрони СБУ атакували цілі одразу на чотирьох військових аеродромах Росії — "Бєлая", "Дягілєво", "Олєнья" та "Іваново".

У результаті було пошкоджено 41 літак, серед яких А-50, Ту-95, Ту-22М3 та Ту-160.

За словами керівника СБУ Василя Малюка, вартість знищених літаків може перевищувати 7 мільярдів доларів. Це — близько 34% носіїв крилатих ракет, які базуються на основних аеродромах Росії.

Операція тривала у трьох часових поясах і потребувала складної логістики. Зокрема, спочатку до РФ переправили FPV-дрони, а пізніше — "мобільні дерев'яні будиночки". На російській території дрони сховали під дахи цих будиночків, встановлених на вантажівках. У визначений момент ці дахи дистанційно відкривали, і дрони прямували до цілей — російських бомбардувальників.