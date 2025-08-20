Перейти до основного змісту
Вакарчук, Магучіх та СБУ: Зеленський вручив відзнаки "Національна легенда України"
Вакарчук, Магучіх та СБУ: Зеленський вручив відзнаки "Національна легенда України"

Марія Патока
Анна Самара
Національна легенда України
Президент України Володимир Зеленський вручив відзнаки "Національна легенда України" 20 серпня 2025 рік. Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський вручив відзнаки "Національна легенда України". Нагорода заснована у 2021 році на честь 30-річчя відновлення незалежності України.

Про це повідомила кореспондентка Суспільного.

"Для мене честь вітати сьогодні наших видатних людей і вручити важливу відзнаку "Національна легенда України". Відзнаку, яка має велике значення та мету. Це належне вшанування з боку України своїх талантів, геніїв, героїв. Великих українців та українок, які своєю роботою, творчістю, своїми вчинками прославляють Україну", — прокоментував президент вручення відзнак.

Лауреатами відзнаки "Національна легенда України" у 2025 році стали:

  • Святослав Вакарчук — співак, музикант, лідер гурту "Океан Ельзи";
  • Володимир Горбулін — перший віцепрезидент НАН України, Герой України;
  • команда СБУ за операцію "Павутина";
  • Сергій Лифарь — артист балету, балетмейстер (посмертно). Нагороду передадуть Київській академії танцю ім. Сержа Лифаря;
  • Ярослава Магучіх — легкоатлетка, олімпійська чемпіонка. Нагороду вручать після її повернення в Україну з-за кордону;
  • Людмила Монастирська — оперна співачка;
  • Анатолій Криволап — художник;
  • Андрій Сем'янків — капітан медичної служби, письменник;
  • Джеймс Костянтин Темертей — меценат;
  • Василь Зінкевич — співак, народний артист України, Герой України.

Співачка Людмила Монастирська у коментарі Суспільному заявила, що нагорода стала для неї неочікуваною.

"Я дуже пишаюся тим, що на міжнародних сценах я представляю вокальну школу саме українську. І саме біля мого прізвища стоїть “Україна”, — сказала Монастирська.

Андрій Семʼянків повідомив Суспільному, що дізнався про вручення нагороди в останній момент.

"Моя робота передбачає, що результат є заслугою всіх. Я був цивільним лікарем, у лютому 2022 року долучився до лав ЗСУ, служив військовим лікарем. Зараз я — командир медичної роти Першого окремого медичного батальйону. Був на півдні, на Харківщині, на сході. Найбільша проблема зараз у тому, що умови війни змінюються. Нові складнощі пов’язані з FPV-дронами. Зараз дуже ускладнена евакуація поранених. Наш підрозділ намагається впровадити роботизовані комплекси наземні, за допомогою яких можна буде вивозити поранених", — розповів Андрій Семʼянків.

Святослав Вакарчук сказав Суспільному, що нагорода не лише для нього, а й для музикантів, з якими він співпрацює, та його команди.

"Мені здається, що це нагорода для всієї української музики, тому що українська музика, особливо зараз, вона просто шаленими темпами розвивається і стає все більш гучною у світі, і несе своє слово. Культура є теж потужною зброєю відстоювання української ідентичності, української незалежності", — сказав Вакарчук.

Спецоперація СБУ "Павутина"

1 червня 2025 року Служба безпеки України провела спецоперацію "Павутина" на території РФ, яку готували понад півтора року. Дрони СБУ атакували цілі одразу на чотирьох військових аеродромах Росії — "Бєлая", "Дягілєво", "Олєнья" та "Іваново".

У результаті було пошкоджено 41 літак, серед яких А-50, Ту-95, Ту-22М3 та Ту-160.

За словами керівника СБУ Василя Малюка, вартість знищених літаків може перевищувати 7 мільярдів доларів. Це — близько 34% носіїв крилатих ракет, які базуються на основних аеродромах Росії.

Операція тривала у трьох часових поясах і потребувала складної логістики. Зокрема, спочатку до РФ переправили FPV-дрони, а пізніше — "мобільні дерев'яні будиночки". На російській території дрони сховали під дахи цих будиночків, встановлених на вантажівках. У визначений момент ці дахи дистанційно відкривали, і дрони прямували до цілей — російських бомбардувальників.

